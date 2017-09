Thanh tra Chính phủ: Sẽ tiếp tục xử lý nếu ông Mẫn không xin lỗi

Ông Lê Hồng Lĩnh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và tổng hợp - Người phát ngôn của Thanh tra Chính phủ - nói với Tiền Phong về những phát ngôn được cho là "thiếu chuẩn mực" của Quyền Vụ trưởng Vụ III - ông Nguyễn Minh Mẫn.

- Thời gian qua, trên mạng xã hội và dư luận xôn xao về việc ông Nguyễn Minh Mẫn, Quyền Vụ trưởng Vụ III có những phát ngôn được cho là "thiếu chuẩn mực" tại buổi làm việc với Đại học Quốc gia TPHCM… Thanh tra Chính phủ đánh giá thế nào về việc này, thưa ông?

- Từ tháng 11/2016, trên mạng xã hội Youtube và một số báo điện tử có đăng tải thông tin về việc ông Nguyễn Minh Mẫn, quyền Vụ trưởng Vụ III phát ngôn “vô cớ mạt sát báo chí”, “dạy cách bưng bít thông tin”... trong buổi công bố quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra trách nhiệm của Đại học Quốc gia TPHCM trong việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về bộ máy, quản lý tài chính và thực hiện các dự án giai đoạn 2013-2015.

Khi trang Youtube và một số báo điện tử có đăng tải thông tin về phát ngôn trên, Tổng Thanh tra Chính phủ đã chỉ đạo đơn vị chức năng làm việc với Cục An ninh mạng (A68 - Bộ Công an) và có văn bản gửi Bộ Công an và A68 để phối hợp, xử lý. Cũng trong ngày, Tổng Thanh tra Chính phủ có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo.

Hội Nhà báo Việt Nam cũng có văn bản gửi lãnh đạo Thanh tra Chính phủ. Sau đó, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và phúc đáp Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo cấp trên, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành quyết định thành lập tổ công tác để kiểm tra đối với ông Nguyễn Minh Mẫn, quyền Vụ trưởng Vụ III, về việc các trang mạng xã hội và báo điện tử đăng tải thông tin trên.

- Sau khi kiểm tra, Thanh tra Chính phủ đã xử lý như thế nào đối với phát ngôn của ông Mẫn?

-Ngày 31/8/2017, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận kiểm tra việc phát ngôn của công chức.

- Trả lời Tiền Phong 9/9/2017, Quyền Vụ trưởng Nguyễn Minh Mẫn khẳng định ‘không xin lỗi’, cũng như cho rằng kết luận của Tổng Thanh tra Chính phủ là "trái pháp luật”. Ông nhận xét về việc này như thế nào?

- Trước hết, phải nói rằng, thời gian qua Thanh tra Chính phủ xử lý việc phát ngôn của ông Nguyễn Minh Mẫn là đúng quy định của pháp luật. Nếu như ông Mẫn phát biểu với phóng viên khẳng định “không xin lỗi” thì đây là phát biểu cá nhân ông Mẫn, nhưng theo quy định thì mọi cán bộ, công chức đều phải chấp hành kiểm điểm nghiêm túc kết luận của cấp trên.

Việc ông Mẫn không thực hiện kết luận của Tổng Thanh tra, Thanh tra Chính phủ sẽ có các bước tiếp theo để xử lý theo quy định. Tập thể Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ sẽ nghiêm túc triển khai theo đúng kết luận đã ban hành.

- Về phát ngôn được cho là "xúc phạm báo chí" của cán bộ, Thanh tra Chính phủ có chấn chỉnh hay rút kinh nghiệm gì không, thưa ông?

- Cần phải khẳng định rằng, trong thời gian qua, Tổng Thanh tra Chính phủ thường xuyên chỉ đạo, quán triệt, nhắc nhở công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ phải tuân thủ nghiêm túc qui định tại Quy chế phát ngôn của Thanh tra Chính phủ tại Quyết định số 1358/QĐ-TTCP ngày 20/6/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Cũng qua đây, chúng tôi một lần nữa đề nghị các nhà báo, phóng viên, các cơ quan báo chí cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan có chức năng của Thanh tra Chính phủ trong quá trình thu thập, đăng tải thông tin để đảm bảo đúng quy định và thông tin chính xác, chuẩn mực, đồng thời góp phần xây dựng cơ quan Thanh tra Chính phủ nói riêng, ngành Thanh tra nói chung ổn định, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

- Xin cảm ơn ông!

Minh Đức