Trong lần quay thưởng tối 19/2, loại hình xổ số Mega 6/45 tiếp tục xác định được một vé trúng giải Jackpot mang các số 01-17-24-25-33-35.

Tại kỳ quay mở thưởng số 92, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tiếp tục xác định được chiếc vé may mắn trúng độc đắc (Jackpot) với trị giá 41,65 tỷ đồng. Chiếc vé trúng lần này có dãy số 01-17-24-25-33-35.Người sở hữu vé trúng giải thưởng độc đắc hôm nay, theo quy định, phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% (khoảng 4,1 tỷ đồng). Cùng với giải đặc biệt, kỳ quay còn tìm ra 81 giải trúng 10 triệu đồng và hơn 66.000 chiếc vé khác trúng giải 300.000 đồng và 30.000 đồng.Trước đó, tại kỳ quay mở thưởng số 88, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã lần đầu tiên xác định được chiếc vé may mắn trúng độc đắc (Jackpot) với trị giá 31,05 tỷ đồng tại khu vực Hà Nội.Vietlott đang triển khai kinh doanh tại 12 tỉnh, thành phố: TP HCM, Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh.Hình thức mua vé số tự chọn qua điện thoại dự kiến sẽ được Vietlott áp dụng trong năm nay và mua vé qua internet sẽ thực hiện vào 2018.