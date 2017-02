Theo số liệu thống kê, trong 7 ngày Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 (từ 26/01 đến 1/2), toàn quốc xảy ra 368 vụ TNGT, làm chết 203 người, bị thương 417 người. Trong đó, đường bộ 360 vụ làm 197 người chết, 406 người bị thương; đường sắt 8 vụ khiến 6 người chết, 11 người bị thương. Cũng theo thông tin, có 5 địa phương không xảy ra tai nạn giao thông là Bắc Ninh, Cao Bằng, Kom Tum, Ninh Bình, Sơn La và Lào Cai trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. Tuy nhiên theo tài liệu của phóng viên có được trong 5 tỉnh trên, Ninh Bình là địa bàn xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến 2 người chết.

Cụ thể, khoảng 22h ngày 26/1 ông Vũ Văn Vĩnh (45 tuổi), điều khiển xe mô tô chở theo con trai Vũ Trung Hiếu (7 tuổi) đều trú tại xóm 14 xã Ân Hòa, Kim Sơn đi sắm Tết, lưu thông trên Quốc lộ 10 hướng Kim Sơn – TP Ninh Bình khi đến địa bàn xã Ân Hòa bất ngờ bị chiếc xe taxi chạy ngược lại đâm trực diện khiến cả 2 văng xuống sông và tử vong sau đó.

Theo Cục CSGT, so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, TNGT tăng 29,5% về số vụ, tăng 11,5 % số người chết, tăng 48% số người bị thương. Nguyên nhân TNGT được xác định sơ bộ là do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia còn cao, điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy. Việc kiểm tra, xử lý vi phạm tại các tuyến giao thông nông thôn của các lực lượng chức năng còn hạn chế, chưa quán xuyến, khép kín được hết địa bàn…

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý 17.636 trường hợp vi phạm; nộp kho bạc Nhà nước 6,877 tỷ đồng; tạm giữ 184 xe ô tô, 3.782 xe mô tô, tước 783 giấy phép lái xe. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, tăng 2.910 trường hợp (19,7%), số tiền nộp phạt tăng 721 triệu đồng.

Báo cáo từ các cơ sở y tế trên cả nước từ 26/1 đến ngày 1/2 cho thấy, tổng số ca khám, cấp cứu do tai nạn giao thông gần 35.800 trường hợp. Trong đó có hơn 19.500 trường hợp va chạm nhẹ được xử lý và cho về trong ngày, có 11.454 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú và gần 2.300 trường hợp phải chuyển tuyến điều trị.

Các địa phương có số người chết tăng dịp Tết Đinh Dậu 2017 gồm: An Giang, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đắk Lắc, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hòa Bình, Long An, Yên Bái và Vĩnh Phúc. (Nguồn: Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia).

Sỹ Lực