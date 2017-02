TPO - Công điện của Thủ tướng nêu rõ tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội và không tổ chức liên hoan, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Công điện của Thủ tướng nêu Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 được tổ chức đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn; không khí mừng Đảng, mừng Xuân diễn ra rộng khắp trên cả nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, tinh thần kiến tạo phát triển của Chính phủ. Trước và trong dịp Tết, các bộ, cơ quan, địa phương đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, gia đình chính sách, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn, hộ nghèo… được triển khai kịp thời, thiết thực; rất nhiều tổ chức, cá nhân đã có những nghĩa cử cao đẹp, chia sẻ, giúp đỡ người nghèo, người bệnh, người gặp khó khăn vui Xuân, đón Tết.

Hàng hóa Tết phong phú, chất lượng, giá cả ổn định. Hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra sôi động, phong phú, đậm nét truyền thống; nhiều giá trị văn hóa Việt được gìn giữ, tôn vinh. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện tốt hơn. Cảnh quan, môi trường ở cả đô thị và nông thôn được chỉnh trang, phong quang, sạch đẹp.

Trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông được đặc biệt quan tâm. An ninh chính trị, chủ quyền, biên giới, vùng trời, vùng biển được giữ vững. Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các Bộ, cơ quan, địa phương cùng các lực lượng đã tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trong dịp Tết, đặc biệt là các cán bộ, chiến sỹ không quản ngại khó khăn, gian khổ, ngày đêm canh gác bảo vệ chủ quyền nơi biên giới, hải đảo, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên, an toàn cho nhân dân; các bác sỹ, cán bộ và nhân viên y tế ngày đêm ứng trực cấp cứu, điều trị, chăm sóc người bệnh; cán bộ, người lao động trực, làm việc trong dịp Tết.

Tuy nhiên, trong những ngày Tết, vi phạm quy định an toàn giao thông diễn ra còn nhiều, số người chết còn cao, còn xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, còn hiện tượng đua xe trái phép; tình trạng vi phạm trật tự an toàn xã hội do lạm dụng rượu bia còn xảy ra ở nhiều nơi, đặc biệt là ở khu vực ngoại ô và vùng nông thôn; tai nạn cháy, nổ còn nhiều; còn vi phạm quy định về mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo; một số địa phương còn xảy ra đốt pháo nổ; việc thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội, khu du lịch có nơi còn chưa nghiêm.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương triển khai ngay các công việc sau đây:

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn, tổng công ty nhà nước đề cao trách nhiệm, nêu cao quyết tâm, phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm mới, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; quán triệt chủ đề hành động năm 2017 của Chính phủ là “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”, xây dựng và triển khai chủ đề hành động của ngành mình, cấp mình, tập trung cao độ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo mục tiêu, chương trình, kế hoạch đã đề ra.

2. Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương theo Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhu cầu giao dịch của nhân dân. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ, không tổ chức liên hoan ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc. Lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các địa phương tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, bảo đảm kế hoạch thời vụ ngay từ những ngày đầu Xuân; chủ động phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; đề phòng ảnh hưởng của rét đậm, rét hại, hạn hán, xâm nhập mặn có thể xảy ra trong thời gian tới; phát huy truyền thống Tết trồng cây, triển khai tốt kế hoạch trồng rừng năm 2017. Bộ Công Thương chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất công nghiệp ngay sau kỳ nghỉ, khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường năng lực sản xuất, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu; phối hợp chỉ đạo vận hành hiệu quả các hồ chứa thủy điện, bảo đảm đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và tiết kiệm nguồn nước.

4. Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với các địa phương và các lực lượng chức năng liên quan tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải, bảo đảm an toàn kỹ thuật các phương tiện, bảo đảm trật tự an toàn giao thông sau Tết và mùa lễ hội.

5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương đẩy mạnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội, bảo đảm tiết kiệm, văn minh, lành mạnh, giữ gìn giá trị bản sắc truyền thống.

6. Bộ Y tế bảo đảm nhân lực, thuốc, trang thiết bị khám, chữa bệnh phục vụ Nhân dân; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các điểm du lịch, lễ hội; tiếp tục các giải pháp phòng chống tác hại của rượu bia.

7. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương chủ động nắm tình hình lao động sau kỳ nghỉ Tết tại các doanh nghiệp, nhất là tại các khu công nghiệp, không để xảy ra tình trạng bỏ việc, thiếu hụt lao động; tăng cường quản lý người nghiện tại cộng đồng và các cơ sở cai nghiện.

8. Bộ Công an chỉ đạo đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn mọi hoạt động chống phá, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về an toàn giao thông, nhất là vận chuyển hành khách mùa Lễ hội; không để xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên các tuyến trọng điểm, các thành phố lớn; đẩy mạnh phòng chống cháy, nổ; xử lý nghiêm tình trạng cờ bạc, lô đề dưới mọi hình thức.

9. Bộ Quốc phòng chỉ đạo công tác tuyển quân theo kế hoạch; phối hợp với Bộ Ngoại giao tiếp tục theo dõi, nắm tình hình, chủ động các biện pháp xử lý tình huống liên quan đến chủ quyền, quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ đối ngoại và bảo hộ công dân.

10. Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tin đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất, công tác, học tập; động viên toàn xã hội tin tưởng, quyết tâm chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 ngay từ những ngày đầu năm mới.

Thủ tướng Chính phủ kêu gọi các Hiệp hội ngành nghề, cộng đồng doanh nghiệp, các doanh nhân và toàn thể Nhân dân tranh thủ thời cơ, khắc phục khó khăn thách thức, tổ chức lao động sản xuất, đầu tư, kinh doanh có hiệu quả, vươn lên làm giàu cho mình và cho xã hội. Yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước các cấp biểu thị quyết tâm đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và Nhân dân sáng tạo, khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh hiệuquả./.