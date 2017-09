Thủ tướng yêu cầu điều tra, làm rõ vụ phá rừng tại Bình Định

TP - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo xử lý vấn đề báo nêu về vụ phá rừng tự nhiên tại huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Trước đó, các báo điện tử: VTV.vn, ANTV… đã có thông tin phản ánh về vụ việc phá rừng tự nhiên tại xã An Hưng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định.