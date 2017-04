Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có công điện yêu cầu Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với Bộ Công an, Giao thông vận tải phối hợp thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông và chất lượng dịch vụ vận tải hành khách; đáp ứng nhu cầu vận tải tăng cao trong dịp nghỉ lễ, đặc biệt trên các tuyến kết nối Hà Nội, TP HCM các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí và đầu mối giao thông lớn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Thủ tướng yêu cầu lực lượng liên ngành tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại các bến xe, nhà ga, bến tàu, thuyền du lịch, cảng hàng không và các điểm đón trả khách lớn, trên các tuyến quốc lộ, đường địa phương; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự giao thông nhất là hành vi về tốc độ, chở quá số người theo quy định, tình trạng tăng giá vé, gây ùn tắc giao thông tại các trạm thu phí. Kiểm tra, rà soát bổ sung hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông, đặc biệt là các nút giao thông, các đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế.

Đồng thời cần đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn như: vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, đi sai làn đường, tránh vượt sai quy định, không đội mũ bảo hiểm, không có thiết bị cứu sinh cho khách trên phương tiện đường thủy, ngăn chặn và cương quyết xử lý hành vi xe mô tô, ô tô trái phép.