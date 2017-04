TP - Tình trạng này xảy ra sau khi Sở NN&PTNT tỉnh TT-Huế tiến hành sáp nhập nhiều phòng, ban. Phòng Kế hoạch-Tài chính của sở này có 8 biên chế, thì có tới 5 trưởng, phó phòng.

Sở NN&PTNT tỉnh TT-Huế.

Thời gian gần đây, tại Sở NN&PTNT tỉnh TT-Huế xuất hiện tình trạng trong một phòng, ban chức năng có số lượng lãnh đạo phòng nhiều hơn nhân viên. Cụ thể, tại Phòng Kế hoạch-Tài chính, trong tổng số 8 biên chế làm việc ở đây, có đến 5 người giữ chức trưởng, phó phòng; 3 người còn lại là chuyên viên.

Ngoài ông Phan Bền, Trưởng phòng, còn có 4 vị trí Phó trưởng phòng là các ông, bà Nguyễn Phước Thọ, Nguyễn Thị Cảnh, Trần Quang Phước, Hồ Ngọc Huy. Tương tự, tại Phòng Tổ chức Cán bộ của Sở này, biên chế của phòng là 4 thì có đến 3 người giữ vị trí lãnh đạo, gồm Trưởng phòng Nguyễn Hồng Thắng và 2 Phó trưởng phòng Mai Ngọc Thành, Nguyễn Xuân Trường. Tại Phòng Quản lý & Xây dựng Công trình, số lượng lãnh đạo và nhân viên của phòng là ngang bằng nhau (1 trưởng phòng, 2 phó phòng và 3 chuyên viên).

Liên quan vấn đề này, ngày 26/4, phóng viên liên lạc qua điện thoại với ông Hồ Sỹ Nguyên, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh TT-Huế, và nhận được giải thích: Do thời gian gần đây, Sở thực hiện sáp nhập phòng nên các chức vụ lãnh đạo của phòng mới tăng lên. “Việc sáp nhập phòng kèm theo con người, thì các lãnh đạo phòng cũ vẫn làm lãnh đạo chứ không thể xuống chức được. Không có lý do gì để đẩy họ xuống làm chuyên viên. Việc làm này thực hiện theo đúng quy trình, quy định của nhà nước”, ông Nguyên cho biết. Với lý do bận họp, ông Nguyên chưa thể “thống kê” ngay tại Sở hiện có bao nhiêu trưởng, phó các phòng ban trực thuộc.

Ông Bạch Chơn Đông, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TT-Huế thì cho hay: “Việc 1 phòng có 4 người, nhưng 3 người là lãnh đạo thì đến nay vẫn chưa có quy định rõ ràng. Do đó, không ai nói đó là sai cả. Tuy nhiên, trong 1 phòng mà lãnh đạo nhiều hơn nhân viên thì cũng không hay. Cái này khi bổ nhiệm tiếp thì cũng nên thận trọng”. Ông Đông cho biết thêm, sắp tới Sở Nội vụ sẽ ban hành quy định về quy trình, tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, chính trị, các chứng chỉ liên quan, số lượng phó trưởng phòng của cấp sở, ngành và UBND huyện để trình UBND tỉnh xem xét, ban hành thực hiện.

Liên quan thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016, kiểm tra công tác này tại tỉnh TT-Huế mới đây, Phó trưởng Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội Trần Văn Túy đã lưu ý, việc bổ nhiệm lãnh đạo cấp phó tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, huyện cần cân nhắc thận trọng, toàn diện, bảo đảm tỷ lệ hợp lý về số lượng giữa công chức là lãnh đạo, quản lý với công chức chuyên viên và người lao động tại một số cơ quan.