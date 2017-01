Khi mắc các chứng bệnh cần điều trị lâu dài như huyết áp, tiêu hóa, nhiều người thường nghĩ đến việc sử dụng thuốc Bắc hay thuốc Nam do các loại thuốc này sử dụng nguyên liệu thảo dược, an toàn, lành tính và không có tác dụng phụ. Tuy nhiên, đây có thực sự là giải pháp an toàn?

Thuốc Đông dược thực sự có tác dụng chữa bệnh Trước tiên, cần làm rõ rằng thuốc Đông dược là một kho tàng quý báu cần phải được giữ gìn và vận dụng. Với một số lượng lớn các bài thuốc cổ phương đã trải qua hàng trăm hàng nghìn năm thử thách, sàng lọc, đây là phương pháp phòng và trị bệnh đã được khoa học chứng minh tác dụng. Dựa trên cơ sở điều hòa kinh mạch, khí huyết, giúp cơ thể cân bằng được những chuyển hóa, thuốc Đông dược không chỉ chữa bệnh mà còn có tác dụng toàn thân - không chỉ chữa bệnh mà chữa người bệnh, chữa một bệnh mà khỏi luôn một số bệnh kèm theo. Ngoài sở trường chữa bệnh mạn tính, một số thuốc y học cổ truyền cũng chữa được bệnh cấp tính, bệnh nan y có hiệu quả cao. Khi nền hóa dược phát triển, với những thành tựu vượt bậc, nhưng cùng gắn liền nhiều bất cập, người ta có xu hướng quay lại với tự nhiên. Việt Nam với địa hình phong phú, khí hậu nhiệt đới gió mùa đã được thiên nhiên ưu đãi với hơn 4000 loài cây có thể dùng làm nguyên liệu thuốc. Chúng ta thực sự đang sống giữa một kho thuốc khi từ các loại cây cỏ mọc bờ bụi ven đường như bìm bịp, bọ mò, chó đẻ đến những loại cây quý hiếm trên rừng đều có thể làm nguyên liệu chữa bệnh. Lợi thế này nếu không phát huy sẽ là một sự lãng phí tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên tri thức quốc gia. …nhưng thuốc Đông dược bẩn thì không Do khai thác quá mức mà không có các biện pháp bảo tồn, nguồn tài nguyên cây dược liệu trong nước đang dần suy kiệt. Thêm vào đó, việc tự trồng các cây dược liệu lại đòi hỏi thời gian, chi phí, nhân lực cùng rất nhiều khó khăn khác (nguồn giống, đất trồng, hợp tác với nông dân, v,v) khiến cho rất nhiều hãng dược trong nước không mặn mà. Hậu quả là chúng ta đang phải nhập 80 – 90% dược liệu từ Trung Quốc, rất nhiều trong số đó không hề có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và chất lượng. Sau khi kiểm tra 400 mẫu dược liệu tại riêng các cơ sở khám chữa Đông y của nhà nước cách đây không lâu, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã công bố có tới 60% thuốc không đạt chất lượng. Trong đó, 20% còn bị trộn lẫn rác, cát, xi măng, dược liệu giả. Khi dùng phải thuốc Đông dược làm từ những dược liệu này, trường hợp nhẹ nhất là thuốc không có tác dụng chữa bệnh, người bệnh mất tiền mà không được gì. Còn trường hợp xấu hơn là bị ngộ độc, có thể dẫn đến nguy hiểm cho tính mạng. Theo thống kê của Bệnh viện Bạch Mai, mỗi năm có gần 20 ca cấp cứu do ngộ độc rượu ngâm thuốc bắc, chưa kể đến các trường hợp ngộ độc, nguyên nhân trực tiếp là uống thuốc sắc. Vậy đâu là giải pháp? Thực trạng đáng báo động nói trên đòi hỏi một giải pháp tích cực vì đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người. Bằng phương pháp tiếp cận giải quyết vấn đề từ gốc, dự án BioTrade sẽ đóng góp vào việc củng cố ngành dược liệu Việt Nam, giúp các doanh nghiệp dược Việt Nam nâng cao khả năng cạnh tranh thông qua sản xuất các sản phẩm từ thảo dược đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Dự án đã thu hút được sự tham gia của 12 doanh nghiệp dược, chiếm 80% tổng thị phần sản phẩm thuốc từ thảo dược trên thị trường Việt Nam. Mục tiêu của dự án bao gồm cải thiện thu nhập của các hộ nông dân thông qua việc tham gia vào các chuỗi giá trị dược liệu bền vững theo nguyên tắc BioTrade, nâng cao kiến thức và kỹ năng trong việc trồng, thu hái và chế biến các nguyên liệu thảo dược theo hướng bảo tồn tài nguyên và bảo vệ môi trường. Các sản phẩm sản xuất theo nguyên tắc BioTrade cũng sẽ được dán logo trên bao bì, giúp người tiêu dùng dễ nhận biết. Hi vọng rằng với cam kết của các doanh nghiệp và sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, người tiêu dùng Việt Nam sẽ sớm được biết đến và sử dụng các sản phẩm thảo dược thuần Việt tự nhiên, an toàn, bền vững. Chi tiết xin truy cập Cổng thông tin BioTrade Việt Nam tại www.biotrade.com.vn hoặc fanpage chính thức BioTrade – Tốt tự nhiên.