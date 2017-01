TP - Ngay từ đầu giờ sáng qua (7/11), hơn 500 bạn trẻ đến từ Trường Cao đẳng Sư phạm, Trường Cao đẳng Nghề, Trường Cao đẳng Y tế, Công an tỉnh, Đoàn khối doanh nghiệp và Thành Đoàn Yên Bái có mặt tại hội trường lớn của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, sẵn sàng cho ngày hội hiến máu.

Giới trẻ Yên Bái hăng hái tham gia Chủ nhật Đỏ 2017. Ảnh: Tùng Duy.

Băng rôn Chủ nhật Đỏ gắn trên áo, mũ, cánh tay của nhiều đoàn viên thanh niên trong màu áo xanh tình nguyện. Trong tiết trời đông giá sơn cước, không khí ngày hội hiến máu vẫn vô cùng rộn ràng, ấm áp. Đến 9h30, Ban tổ chức đã tiếp nhận khoảng 100 đơn vị máu; hơn 400 bạn trẻ còn lại cũng đã làm xong thủ tục đăng ký, sẵn sàng làm kho máu sống di động, chủ động tình huống hiến máu bất kỳ lúc nào. Đây được coi là sáng kiến tại chỗ của Yên Bái, khi mà lực lượng lưu động này sẵn sàng có mặt tại các cơ sở y tế trên toàn tỉnh để cung cấp nguồn máu quý giá cho người bệnh.

Hiến máu đầu tiên

Các bạn trẻ đến từ Công an tỉnh Yên Bái tỏ ra phấn khích và nhiệt tình đặc biệt. Trong trang phục chiến sỹ công an nhân dân, họ là những người hiến máu đầu tiên. Lần thứ hai tham gia hiến máu, Lạc Văn Ngân, cán bộ PC 41B - Công an tỉnh Yên Bái, hào hứng nói: “Tôi thấy đây là một hoạt động có nhiều ý nghĩa nhân văn. Tôi mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình để giúp đỡ những người bệnh kém may mắn”. Năm thứ 9 liên tục hưởng ứng Chủ nhật Đỏ, tuổi trẻ Yên Bái luôn đề cao những hoạt động mang tính nhân đạo, nhân văn vì cộng đồng, cùng với tuổi trẻ cả nước chung sức tình nguyện, chia sẻ những giọt máu đào quý giá.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, ông Dương Văn Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, cảm ơn sự quan tâm phối hợp, cộng tác của Ban biên tập báo Tiền Phong, nhiệt liệt biểu dương tinh thần xung kích tình nguyện của các bạn thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia chương trình. Ông Dương Văn Tiến đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, đặc biệt các cấp bộ Đoàn, hội và tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Yên Bái tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, vận động nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa nhân văn cao cả của hiến máu nhân đạo; đẩy mạnh cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp, sống có ích, thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; thành lập mới, duy trì tốt các câu lạc bộ hiến máu tình nguyện.

Nhân dịp này, Ban tổ chức Chương trình và Ban biên tập báo Tiền Phong trao Kỷ niệm chương cho 4 đơn vị và trao thư tri ân cho 5 đơn vị ghi nhận sự đồng hành, tích cực tham gia phối hợp tổ chức Chủ nhật Đỏ năm 2017. Ông Lê Minh Toản, Ủy viên Ban biên tập, Tổng thư ký tòa soạn báo Tiền Phong, cảm ơn đơn vị đồng tổ chức và các nhà đồng hành đã có tài trợ (Cty Đồng Tiến và Cty CCS Yên Bái).