TP - Như một ngày hội vẫn đang được kéo dài, lan tỏa trong cộng đồng khắp cả nước, ngày 15/1, Chủ nhật Đỏ tiếp tục được tổ chức ở nhiều nơi trên cả nước như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Đắk Lắk. Những giọt máu ân tình, quý giá được thu về tiếp tục là nguồn sống cho nhiều bệnh nhân.

Thanh Hóa: Đội mưa đi hiến máu

Sáng 15/1, tại trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa), 1.500 tình nguyện viên là sinh viên của nhà trường đã đội mưa đến cổ vũ, động viên, hiến máu ở sự kiện Chủ nhật Đỏ lần thứ IX.

Thay mặt cho các tình nguyện viên, Vũ Đức Anh, sinh viên năm thứ 4, Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh, lần thứ 5 tham gia hiến máu, chia sẻ những cảm giác lo sợ ban đầu khi tham gia hiến máu và cảm nhận về ý nghĩa xã hội trong việc cho đi giọt máu của mình để cứu sống những người khác.

Tổng biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn cùng các đại biểu thăm hỏi, động viên các bạn trẻ hiến máu tại Thanh Hóa.

Tại lễ khai mạc, ông Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong cho biết: Sự kiện Chủ nhật Đỏ bắt nguồn từ một cuộc họp của Ban Biên tập, phóng viên báo Tiền Phong vào một ngày giáp Tết năm 2009. Tại cuộc họp này, vấn đề thời sự được Ban Biên tập, phóng viên quan tâm là việc thiếu máu tại các bệnh viện trong dịp Tết. Ngay lúc ấy, các thành viên trong cuộc họp đã nảy ý tưởng thực hiện cuộc vận động hiến máu vào thời điểm cận Tết. Chủ nhật Đỏ ra đời thu được từ vài chục đơn vị máu đến vài trăm đơn vị máu trong những đợt tổ chức đầu tiên. Từ một địa điểm tổ chức là Thủ đô Hà Nội lan rộng ra nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Năm 2017, Chủ nhật Đỏ được tổ chức tại 25 tỉnh, thành phố với số lượng máu đăng ký là 25.000 đơn vị máu. Với số lượng máu này, giải quyết được 30% số lượng máu cho bệnh nhân ở các bệnh viện trong cả nước trong 3 tuần trước, trong và sau Tết. Sự trưởng thành, lan tỏa của Chủ nhật Đỏ cũng được nhìn thấy từ các tỉnh, thành phố.

Tại Thanh Hóa, đây là lần thứ 3 Chủ nhật Đỏ được tổ chức, với số lượng máu thu được vài trăm đơn vị máu đến hơn 1.000 đơn vị máu. Hy vọng tổ chức ở thời điểm cận Tết, Chủ nhật Đỏ sẽ tiếp tục lan tỏa, truyền đi thông điệp nhân văn “Hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi”.

Nghệ An - Hà Tĩnh: Tiếp nhận 1.652 đơn vị máu

Tại Nghệ An - Hà Tĩnh, hàng ngàn người dân tham gia hiến máu hưởng ứng Chủ nhật Đỏ, đóng góp 1.652 đơn vị máu cứu người trong dịp Tết Nguyên đán 2017.

Khuôn viên ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh sôi động với nhiều tiết mục văn nghệ, giải trí gắn liền trong chương trình Chủ nhật Đỏ. Chị Nguyễn Minh Vinh (45 tuổi), đến từ phường Bến Thủy (TP Vinh) hào hứng: “Dù trẻ hay già, ý thức được giọt máu cho đi, một sinh mệnh ở lại thì ai cũng háo hức muốn hướng về. Là lần thứ 5 đi hiến máu cứu người nhưng tôi vẫn sẽ chưa dừng lại nếu ai đó có nhu cầu về máu sống trong hoàn cảnh ngặt nghèo…”.

Hiến máu tình nguyện tại Nghệ An.

Tại trung tâm hiến máu, đa phần là lớp trẻ đến từ tất các các phường, xã trong TP Vinh hội về. Theo anh Phạm Viết Tính, cán bộ Văn phòng Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Nghệ An, Chủ nhật Đỏ năm nay có sự đóng góp của nhiều lứa tuổi trong các phường xã, cơ quan hành chính trên địa bàn TP Vinh. Mười một lần hiến máu, chị Nguyễn Thị Hoài Thương (30 tuổi) đang công tác tại Trường Mầm non Đông Vĩnh - TP Vinh nói: “Mỗi năm Chủ nhật Đỏ lại đem lại nhiều sự mới lạ trong việc hiến máu nên tôi cùng các cô giáo khác đã từng tham gia rất ủng hộ”.

Chương trình Chủ nhật Đỏ tại Nghệ An diễn ra hai đợt (8/1) tại Nghi Lộc thu về 738 đơn vị máu và tại TP Vinh (15/1) thu 501 đơn vị máu, tổng cộng Nghệ An đã có 1.239 đơn vị máu hưởng ứng Chủ nhật Đỏ do báo Tiền Phong phát động.

Tại Hà Tĩnh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh Phan Kỳ nói, trong năm 2016 nhờ làm tốt công tác chỉ đạo, tuyên truyền, toàn tỉnh đã tổ chức 29 đợt hiến máu với sự tham gia của 100% đoàn viên, hội viên, thanh niên với lượng máu lấy được 5.811 đơn vị máu. “Mỗi bạn trẻ hãy là tuyên truyền viên tích cực góp phần biến việc hiến máu tình nguyện thành hành động có ý thức và thường xuyên, biến bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ thành nghĩa cử cao đẹp, những việc làm có ích”.

Với chỉ tiêu được giao 300 đơn vị máu tại ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên, sau gần 4 giờ đồng hồ triển khai, Hà Tĩnh đã thu về 413 đơn vị máu, vượt hơn 100 đơn vị máu. Có mặt tại ngày hội Chủ nhật Đỏ để động viên người hiến máu, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, bác sỹ Trần Thị Dung cho biết, hiện kho máu tại bệnh viện đã hết nên với hơn 400 đơn vị máu sẽ đáp ứng đủ cho bệnh nhân trong dịp Tết.

Chủ nhật Đỏ năm nay tại Hà Tĩnh có sự tham gia của rất nhiều cán bộ, người lớn tuổi. Sau phần khai mạc, ông Trần Ngọc Lam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phú Tài Đức, đơn vị đồng hành và tài trợ cùng 30 cán bộ, nhân viên xắn tay trực tiếp hiến máu. Như một hiệu ứng, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Kỳ Anh, các giáo viên lớn tuổi trên địa bàn Kỳ Anh… lần lượt ngồi vào ghế hiến những giọt máu của mình. “Dù huyết áp đo được rất thấp nhưng thấy trong người khỏe mạnh nên tham gia hiến máu cùng các bạn trẻ”, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh, ông Bùi Quang Hoàn, cho biết.

ĐVTN Đà Nẵng vui vẻ hiến máu.

Mong Chủ Nhật đỏ tiếp tục đến Đà Nẵng

Sáng 15/1, Ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ IX (báo Tiền Phong phối hợp với Thành Đoàn - Hội LHTN TP Đà Nẵng và Khoa Huyết học - Truyền máu Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức), diễn ra tại trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng. Ngày hội thu về 682 đơn vị máu phục vụ công tác cấp cứu và chữa bệnh trong dịp Tết.

6h sáng, hơn 1.000 ĐVTN đã có mặt ở trường, ngay ngắn xếp hàng đăng ký hiến máu trong Chủ nhật Đỏ 2017.

Vừa mới trở ra từ phòng cho máu, Nguyễn Thị Dung (Hội Sinh viên Trường ĐH Kinh tế) thoăn thoắt xếp bánh, sữa và đường vào túi trao cho mọi người. Chẳng ai nhận ra vẻ mệt mỏi trên gương mặt Dung. “Em hiến máu quen rồi nên không sao. Không chỉ riêng em, các bạn trong Hội ai cũng vừa hỗ trợ công tác lấy máu, chăm sóc người cho máu, vừa tham gia hiến máu tình nguyện cả. Dù tụi em bắt đầu từ 5g30 sáng và phải đợi mọi người về hết mới xong việc nhưng ai cũng rất vui vì được đóng góp một chút công sức và giọt máu của mình”, Dung chia sẻ. Dung khoe đã hiến máu được 13 lần, và ba năm gần đây, cô chưa bỏ một dịp Chủ nhật Đỏ nào, trong vai trò hỗ trợ ban tổ chức và là người cho máu. Dung mong Chủ nhật Đỏ sẽ đến với Đà Nẵng thường xuyên hơn nữa, để tất cả các bạn trẻ hoàn thành sinh mệnh hiến máu cứu người.

Anh Lê Đình Quang Phúc, Chủ tịch Hội SV ĐH Kinh tế Đà Nẵng, cho hay hiến máu tình nguyện đã trở thành hoạt động truyền thống của tuổi trẻ nhà trường. Nhất là những năm gần đây, khi ĐH Kinh tế vinh dự được chọn làm địa điểm tổ chức Chủ nhật Đỏ. Cả tuần trước khi ngày hội diễn ra, gần 500 sinh viên đã hưởng ứng và đăng ký rất nhiệt tình”.

Cũng trong ngày hội này, hơn 300 chiến sĩ công an, bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng hăng hái tới chia sẻ giọt máu với cộng đồng. Trung úy Nguyễn Hữu Nhật Nam, Phòng CSGT TP Đà Nẵng đã 6 lần tham gia hiến máu tình nguyện, khi biết đơn vị kêu gọi ĐVTN tham gia Chủ nhật Đỏ, anh tiên phong đăng ký. Còn chiến sĩ PCCC Trần Cảnh Trí lại chia sẻ rằng, hiến máu tới 4 lần, nhưng chỉ ở Chủ nhật Đỏ mới thấy được sự lan tỏa sâu rộng của hành động cao đẹp này. Đến hơn 10g sáng cùng ngày, sân Trường ĐH Kinh tế vẫn chưa hết người chờ gọi vào phòng lấy máu. Nhiều ĐVTN tiếc hùi hụi vì đến trễ, “hết phần” đăng ký.

Theo anh Trần Vũ Duy Mẫn, Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, Chủ nhật Đỏ là một chương trình ý nghĩa, khơi dậy tình yêu thương và tính nhân văn trong mỗi người trẻ.

Đà Nẵng là địa phương có tỉ lệ người dân tham gia hiến máu tình nguyện cao nhất trong cả nước, chủ yếu là lực lượng thanh niên. Năm 2016, tuổi trẻ thành phố Đà Nẵng đã hiến được trên 23.000 đơn vị máu, đáp ứng đủ nhu cầu máu cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế.

Các già làng tham gia cổ vũ tinh thần Chủ nhật Đỏ.

Cư M’gar: Đồng bào tấp nập đi hiến máu

Suốt ngày Chủ nhật Đỏ 15/1/2017, khoảng sân rộng trước Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Cư M’gar biến thành bãi giữ xe cho hàng nghìn người đi hiến máu.

Chị em ruột Phạm Thị Oanh (SN 1985) và Phạm Thị Ngoan SN 1994) ở thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar đều đã hiến máu hai lần, nay lại đến từ sớm đăng ký hiến máu. Chị Oanh chia sẻ: Tôi bán bánh mì nên chạy tới sớm làm các xét nghiệm cho nhanh, hiến xong về bán tiếp. Hôm qua được chứng kiến lễ khởi động chương trình Chủ nhật Đỏ quá hoành tráng, mình càng phấn khởi tham gia.

Trong bộ trang phục thổ cẩm truyền thống của phụ nữ Ê Đê, lại bồng con nhỏ trên tay, chị H’Giang Niê (SN 1985) trú tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar được đặc biệt chú ý. Duỗi thẳng tay cho kỹ thuật viên lấy máu test nhanh, H’Giang Niê vui vẻ nói: Trước đây do nuôi con nhỏ vất vả, tôi hơi bị gầy quá. Khi biết sắp có sự kiện Chủ nhật Đỏ tổ chức tại huyện nhà, tôi đã cố gắng ăn uống nhiều hơn và rèn luyện sức khỏe để đủ tiêu chuẩn hiến máu. Thật vui vì tôi có dịp được chia sẻ dòng máu của mình cho những bệnh nhân cần máu, dù họ là dân tộc nào.

Hai chàng trai trẻ cùng đi hiến máu lần thứ tư, là chiến sĩ nghĩa vụ Hoàng Văn Dũng và hạ sĩ Hà Thế Đô - Công an huyện Cư M’gar. Anh trai của hạ sĩ Đô công tác cùng ngành tại phường Tân Lợi - TP Buôn Ma Thuột cũng đã tham gia hiến máu.

Đại úy Trương Công Sơn - Trưởng đội tổng hợp Công an huyện Cư M’gar từng hiến máu 6 lần, dịp này tiếp tục nêu gương, dẫn đầu nhóm đồng đội tham gia Chủ nhật Đỏ. Đại úy Sơn kể: Toàn đơn vị rất hăng hái tham gia hiến máu nhân đạo, mỗi năm tham gia 2-3 đợt tại địa phương, và hưởng ứng khi Công an tỉnh phát động. Do đặc thù nhiệm vụ, toàn lực lượng phải phân công hợp lý, để vừa hoàn thành nhiệm vụ tại đơn vị vừa tham gia tốt phong trào chung. Mỗi đợt trước có khoảng 15 người. Riêng với Chủ nhật Đỏ lần này, chỉ tiêu của đơn vị là 27, nhưng có tới hơn 30 chiến sĩ xung phong hiến máu.

Ban chỉ huy quân sự huyện Cư M’gar cũng vượt chỉ tiêu đăng ký, từ 10 lên 12 tình nguyện viên. Thượng úy Trần Quang Tân - Ban Chính trị thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện có 6 giấy chứng nhận hiến máu.

Giữa trưa ngày 15/1, trọn giàn lãnh đạo từ bí thư, chủ tịch xã đến nhân viên các ban ngành đoàn thể của xã tấp nập đến đăng ký.

Tới 16 giờ cùng ngày, Chủ nhật Đỏ 2017 tại điểm Cư M’gar đã chốt lại với 1.154 đơn vị máu hiến. Chương trình sẽ còn tiếp tục với điểm đến tiếp theo vào sáng ngày 16/1 tại xã Ea Kly, huyện Krông Pắk và sáng 17/1 tại trường Dạy nghề Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên.