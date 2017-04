TPO - Chiều ngày 13/4, ddại tá Lê Văn Phúc, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, xác nhận: đơn vị đã xác định được chiếc tàu vỏ sắt đâm chìm tàu cá ngư dân tỉnh Quảng Nam, rồi bỏ mặc 4 ngư dân bị rơi xuống biển xảy ra tối 8/4 tại vùng biển cách cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng gần 1 km.

Tàu QNa 09191 bị đâm nát vừa được chủ tàu tự trục vớt lên.

Thủ phạm gây ra vụ tai nạn chìm tàu cá QNa 09191 của ngư dân tỉnh Quảng Nam được xác định là tàu vỏ sắt mang số hiệu HP4054 của thành phố Hải Phòng do ông Vũ Văn Thắng làm chủ tàu. Tàu HP4054 chuyên làm dịch vụ chở đất cát, vật liệu xây dựng. Lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã phát hiện, và bắt giữ tại vùng biển Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh khi tàu này đang di chuyển ra Hải Phòng.

Theo Đại tá Lê Văn Phúc, qua đấu tranh, chủ tàu Vũ Văn Thắng đã thừa nhận hành vi đâm tàu cá QNa 09191 tại vùng biển Đà Nẵng vào tối ngày 8/4. Hiện nay, cơ quan chức năng đang di lý tàu vỏ sắt này về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngư dân Nguyễn Hữu Mười kể về việc tàu bị đâm chìm và dấu hiệu nhận dạng con tàu

Sáng cùng ngày, tàu cá QNa 09191 bị đâm chìm được đưa lên đà tại xưởng đóng tàu Lý Cư ở Âu thuyền Thọ Quang thành phố Đà Nẵng chờ sửa chữa. Trong buổi sáng, nhân viên Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng đến ghi hình ảnh chiếc tàu bị đâm thủng, thu thập chứng cứ, lập biên bản để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ngư dân Nguyễn Hữu Mười, chủ tàu cá bị đâm chìm cho biết, ông phải bỏ ra hơn 40 triệu đồng thuê thợ lặn và 4 tàu cá khác để trục vớt lai dắt tàu cá về bờ. Do hư hỏng nặng nên để sửa chữa lại vỏ tàu và thay máy móc phải mất gần 300 triệu đồng.

Như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 22h ngày 8/4, ba ngư dân trên tàu cá QNa 09191 do ông Nguyễn Hữu Mười (Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam) làm chủ đã được tàu cá QNa - 091324 và lực lượng Biên phòng thuộc Trạm biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) đưa vào bờ an toàn. Trước đó, khoảng từ 20h30 đến 21h, tàu cá QNa 09191 bị một tàu vỏ sắt đâm chìm khi đang di chuyển vào bờ. Sau khi đâm tàu cá, tàu sắt bỏ đi. Tàu cá QNa - 09191 chìm, 4 ngư dân nhảy xuống biển. Riêng ngư dân Phan Thanh Phụng tự bơi vào bờ kêu cứu. 3 ngư dân còn lại sau đó được tàu cá và tàu biên phòng ứng cứu đưa vào bờ an toàn. Giá trị tàu cá bị đâm chìm khoảng gần 1 tỷ đồng.