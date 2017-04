TPO - Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể một trong hai học sinh bị sóng cuốn mất tích khi chụp ảnh kỷ yếu tại bãi biển Cửa Lò.

Lực lượng chức năng đang mở rộng khu vực lân cận tìm kiếm thi thể học sinh còn lại.

Ngày 10/4, thông tin từ ông Trần Hữu Mai, Trưởng Công an phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu hộ đã phát hiện được thi thể một trong hai học sinh bị sóng cuốn mất tích khi đi cùng lớp để chụp ảnh kỷ yếu tại bãi biển Cửa Lò vào chiều 9/4.Theo đó, thi thể được xác định là em T..N.C (18 tuổi), học sinh lớp 12A6, Trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Hưng Nguyên, (Nghệ An). Thi thể em C. được tìm thấy vào 16h20 hôm nay, cách vị trí bị sóng cuốn khoảng vài trăm mét.Trước đó, vào chiều 9/4, tập thể lớp 12A6, Trường THPT Lê Hồng Phong (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) tổ chức chụp kỷ yếu tại bãi biển Cửa Lò. Đến khoảng 16h30, khi các học sinh đang nô đùa dưới biển, bất ngờ em T.V.T và T.N.C bị sóng cuốn mất tích.Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục tiềm kiếm học sinh mất tích thứ 2.