TPO - Sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của học sinh thứ 2 bị sóng cuốn mất tích trong khi chụp ảnh kỷ yếu cùng tập thể lớp.

Hiện trường vụ việc.

Ngày 12/4, thông tin từ Trung tâm cứu hộ và phòng chống thiên tai Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, đã tìm thấy thi thể nam sinh thứ 2 bị sóng cuốn khi cùng tập thể lớp chụp ảnh kỷ yếu.

Theo dự báo, do không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, thời tiết sẽ xuất hiện mưa to, có nơi rất to kèm theo gió khiến biển động. Ngay lập tức, trong chiều ngày 11/4, lực lượng Bộ đội Biên phòng, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ số 2, Trung tâm cứu hộ và phòng chống thiên tai TX Cửa Lò đã huy động thêm dân quân tự về, người dân mở rộng phạm vi tìm kiếm quanh đảo Lan Châu, TX Cửa Lò.

Đến 21h30p (ngày 11/4), lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể em Trần Văn T. (18 tuổi) học sinh lớp 12A6, Trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), cách vị trí gặp nạn khoảng 100m.

Trước đó, một nạn nhân khác là em Trần Nguyên C. (bạn cùng lớp) cũng đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy vào chiều 10/4 và được bàn giao cho gia đình.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vào chiều 9/4, tập thể lớp 12A6, Trường THPT Lê Hồng Phong (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) tổ chức chụp kỷ yếu tại bãi biển Cửa Lò. Đến khoảng 16h30, khi các học sinh đang nô đùa dưới biển, bất ngờ em Trần Văn T. và Trần Nguyên C. bị sóng cuốn mất tích.