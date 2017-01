TP - * Ngày 18/1, Bộ TT&TT tổ chức Lễ trao giải cuộc thi viết về phòng,chống tác hại của thuốc lá năm 2016. Bài viết “Hút thuốc lá điện tử: Nguy cơ ung thư gấp 15 lần thuốc lá” của tác giả Quang Lộc, báo Tiền Phong đoạt giải Nhì.

Nhằm nâng cao hơn nữa công tác truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá năm 2016 (ngày 31/5/2016), Bộ TT&TT phối hợp với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) phát động cuộc thi viết về phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2016. Trong 8 tháng, Ban Tổ chức nhận được 205 tác phẩm dự thi bao gồm 4 thể loại báo in, báo điện tử, báo hình và báo nói. Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải nhất 10 triệu đồng, 2 giải nhì mỗi giải 7 triệu đồng, 3 giải ba mỗi giải 5 triệu đồng, 3 giải khuyến khích mỗi giải 3 triệu đồng.

Lộc Hà

* Ngày 18/1, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Minh Hiền (1979, xã Điện Hòa, TX Điện Bàn), nguyên cán bộ phụ trách công tác lao động, thương binh, xã hội xã Điện Hòa về hành vi tham ô tài sản. Trước đó, nhận thông tin phản ánh của các đối tượng chính sách trên địa bàn, Công an thị xã Điện Bàn đã tiến hành điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền thờ cúng liệt sĩ và tiền điều dưỡng cho các gia đình chính sách. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định từ năm 2013 đến năm 2015, bà Hiền đã chiếm đoạt tiền thờ cúng liệt sĩ của 73 trường hợp với số tiền là 101 triệu đồng.

Hoài Văn

* Ngày 18/1, tại thành phố Huế, Bộ GD&ĐT tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm PGS-TS Nguyễn Quang Linh, Phó Giám đốc Đại học Huế, giữ chức Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2016-2021, thay PGS-TS Nguyễn Văn Toàn thôi công tác quản lý theo quy định.

Ngọc Văn

* Ngày 18/1, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt (PC 67) Công an tỉnh TT-Huế bàn giao hơn 16.000 lon nước uống tăng lực gắn nhãn Red Bull (thường gọi là nước giải khát Bò húc) không rõ nguồn gốc, xuất xứ chở lậu trên xe tải cho cơ quan quản lý thị trường tỉnh xử lý theo thẩm quyền. Trước đó, lực lượng PC 67 Công an TT-Huế xử lý xe tải BKS 74C-028.78, do tài xế Nguyễn Trung Dũng (30 tuổi, trú huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, vi phạm lỗi không nhường đường cho xe xin vượt có đủ điều kiện an toàn. Trên xe tải 74C-028.78 còn chở 16.800 lon nước tăng lực gắn nhãn Red Bull, chứa trong 700 chiếc thùng lớn, với tổng trị giá khoảng 120 triệu đồng.

Ngọc Văn