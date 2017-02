TPO - Như tin Tiền Phong đã đưa, lúc 6 giờ ngày 24/2, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến đường Hồ Chí Minh về xã Đất Mũi thuộc ấp Rạch Thọ, xã Đất Mũi (Ngọc Hiển, Cà Mau) làm 10 người thương vong, hai xe bị hư hỏng nặng, giao thông tắc nghẽn nhiều giờ liền.

Chiếc xe bị đẩy văng xuống mương

Ông Công Trường, Chủ tịch UBND xã Đất Mũi cho biết, 2 xe đâm vào nhau, có 12 người trên xe, có 10 người bị thương rất nặng. Tài xế Kim Văn Trí tử vong trên đường cấp cứu khi chưa đến Bệnh viện Ngọc Hiển. Còn 9 nạn nhân còn lại tiếp tục chuyển lên Bệnh viện đa khoa Năm Căn, Bệnh viện đa khoa Cà Mau chữa trị.

Chiếc xe bị nạn hư hỏng hoàn toàn

Ông Trương Văn Hùng- cha của tài xế và là chủ xe 69A- 02429 cho biết: “Con tôi là Trương Văn Nhỏ bị gãy 2 chân, đa chấn thương, đang chuẩn bị chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) tiếp tục điều trị. Nhiều khách bị thương nặng trên xe con tôi điều khiển cũng chuyển lên tuyến trên”.

Công an huyện Ngọc Hiển cho biết, vào thời điểm trên, xe 70B- 009-24 do tài xế Kim Văn Trí điều khiển từ huyện Năm Căn chở khách đi Đất Mũi, đã đâm trực diện vào xe 69A- 02427 đi ngược chiều từ Đất Mũi đi thành phố Cà Mau, do tài xế Trương Văn Nhỏ điều khiển. Cú đâm trực diện, làm cho 2 xe bị hư hỏng nặng và 10 trong số 12 người trên 2 xe bị thương.

Những người dân địa phương đã cứu giúp người bị nạn và gọi 3 xe khác chuyển người bị thương đến các bệnh viện trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa bàn Ngọc Hiển, Năm Căn, Cà Mau.

Giao thông bị tắc nghẽn nhiều giờ trên tuyến đường độc đạo về Đất Mũi, Công an địa phương đã chủ động điều tiết xe sang đường tránh để xử lý hậu quả vụ tai nạn. Tại hiện trường, 2 chiếc xe va chạm hư hỏng nặng nên người dân đã chủ động gọi xe khác đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Thượng tá Nguyễn Trung Nguyện, Phó công an huyện Ngọc Hiển cho biết, đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến đường Hồ Chí Minh về Đất Mũi từ đầu năm đến nay.

Nguyên nhân bước đầu xác định, chiếc xe 70B-009-24 chạy tốc độ nhanh, cố vượt chiếc xe lu của Cty Xây dựng Thiên Tân, lấn làn đường, đã đâm trực diện vào chiếc xe 69A- 02427.

Đến 11 giờ, công an địa phương, CSGT đã dọn dẹp hiện trường, cho lưu thông bình thường. Vụ việc đang được Công an Ngọc Hiển, Công an Cà Mau phối hợp điều tra, xử lý.