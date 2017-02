TP - Vợ nạn nhân tử vong trong quá trình gây mê tại Bệnh viện Trí Đức đã có đơn cầu cứu đến Bộ trưởng Bộ Y tế.

Sau khi báo chí đăng tải kết luận về nguyên nhân dẫn đến cái chết của 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Trí Đức (Hà Nội), ngày 23/2, chị Vũ Hà Phương, vợ nạn nhân Hoàng Văn Trấn, tử vong trong quá trình gây mê tại Bệnh viện Trí Đức đã có đơn cầu cứu đến Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) và Thanh tra Bộ Y tế.

Trong đơn cầu cứu, chị Hà Phương viết: “Ngày 21/2, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, gia đình chúng tôi được biết kết luận của Hội đồng chuyên môn về nguyên nhân cái chết của chồng tôi. Kết luận này khiến cho gia đình chúng tôi vô cùng bức xúc. Vì vậy thay mặt gia đình và cũng là người đại diện cho nạn nhân Hoàng Văn Trấn, tôi viết thư này kiến nghị các ban, ngành thuộc Bộ Y tế vào cuộc để làm rõ một vài điểm sau: Trong kết luận của Hội đồng chuyên môn đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng đã khẳng định tất cả kỹ thuật gây mê và thuốc gây mê đều đúng quy trình. Vậy thử hỏi chồng tôi có chết đúng quy trình hay không? Trong kết luận không đề cập đến trách nhiệm của Bệnh viện Trí Đức trong khi chồng tôi lại tử vong tại bệnh viện này. Vậy trách nhiệm đối với cái chết của chồng tôi thuộc về cá nhân, tập thể nào?

Trong kết luận của Hội đồng chuyên môn đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng đã khẳng định tất cả kỹ thuật gây mê và thuốc gây mê đều đúng quy trình. Vậy thử hỏi chồng tôi có chết đúng quy trình hay không?

Vũ Hà Phương, vợ nạn nhân Hoàng Văn Trấn tử vong sau gây mê tại BV Trí Đức



Điều cuối cùng gửi đến Bộ trưởng Bộ Y tế trong lá đơn cầu cứu, chị Hà Phương đặt câu hỏi: “Theo kết luận của Hội đồng chuyên môn thì nhiều khả năng chồng tôi bị suy hô hấp cấp nổi trội hơn suy tuần hoàn nhưng chưa lý giải được. Vậy tức là cái chết của chồng tôi vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân. Từ những bức xúc kể trên, tôi xin cầu cứu tới các ban ngành của Bộ Y tế sớm tìm ra nguyên nhân chính xác và trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan đến cái chết của chồng tôi”.

Theo sự hiểu biết của gia đình tôi, tỷ lệ tử vong do sốc phản vệ là rất thấp. Tại các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt Đức... cũng có tình trạng bệnh nhân sốc phản vệ nhưng nguy cơ tử vong lại không nhiều. Trong khi tại Bệnh viện Trí Đức luôn được quảng cáo bác sĩ giỏi, máy móc hiện đại thì trong một buổi sáng lại xảy ra liên tiếp 2 ca tử vong do sốc phản vệ. Ca mổ của bệnh nhân trước đó xảy ra trước thời gian phẫu thuật của chồng tôi 30 phút,vậy tại sao Bệnh viện không dừng ca phẫu thuật của chồng tôi lại. Điều đó gây ra cái chết oan uổng cho chồng tôi. Chi phí tại Bệnh viện cao hơn gấp nhiều lần so với các bệnh viện công. Vậy tại sao lại không đủ trang thiết bị để cấp cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra. Trong kết luận của Hội đồng chuyên môn Sở Y tế Hà Nội thì việc chuyển tuyến cấp lên Bệnh viện Bạch Mai là đúng quy trình nhưng theo tôi được biết, chồng tôi đã tử vong tại Bệnh viện Trí Đức, việc đưa lên Bạch Mai cấp cứu thì còn ý nghĩa gì?”