TPO - Chiều 7/2, Công an tỉnh Quảng Ninh đã có báo cáo kết quả điều tra ban đầu vụ ông Stephen Jonhn Scott - du khách người Australia được phát hiện tử vong trên vịnh Hạ Long là do nạn nhân đeo tạ vào chân rồi tự tử, không có dấu hiệu của tội phạm.

Quả tạ buộc vào chân nạn nhân là quả tạ nâng tự tạo bằng xi măng thường.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vào ngày 6/2/2017, 1 du khách nước ngoài tham quan trên vịnh Hạ Long được phát hiện bị mất tích. Sau hơn 4 giờ tìm kiếm, các cơ quan chức năng mới tìm thấy thi thể của nạn nhân cách đảo Ti Tốp khoảng 150m về phía Nam.

Sau hai ngày điều tra, khám nghiệm và dựa vào chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thông tin cụ thể vụ việc: Vào khoảng 12h ngày 5/2/2017, tàu chở khách du lịch của Công ty TNHH Hạ Long Biển Ngọc, BKS QN-6758 chở 17 khách du lịch tham quan vịnh Hạ Long theo lịch trình ngủ đêm trên vịnh.

Trong số khách trên tàu có 16 người nước ngoài mang nhiều quốc tịch (Anh 6; Canada 5; Đức 2; Mỹ, Australia, Ireland mỗi quốc tịch 1) và 1 hướng dẫn viên người Việt Nam. Chiều ngày 5/2/2017, đoàn thăm quan đảo Ti Tốp sau đó đến neo đậu tại khu vực Nhà Lát để nghỉ qua đêm trên vịnh.

Sáng ngày 6/2/2017, sau khi ăn sáng đến khoảng 7h45’, hướng dẫn viên Việt Nam dẫn 14 khách vào thăm hang Sửng Sốt, riêng ông Stephen John Scott (sinh năm 1963, quốc tịch Australia) là trưởng đoàn và bà Janet Kennerley (sinh năm 1953, quốc tịch Anh) ở lại trên tàu.

Đến khoảng 8h30’, bà Janet Kennerley và 6 thuyền viên nghe thấy tiếng động mạnh của vật rơi xuống biển phía sau bên phải mạn tàu, mọi người tìm hiểu và tìm kiếm toàn bộ trên tàu nhưng không thấy ông Stephen John Scott.

Lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm thi thể du khách người Australia ngày 6/2.

Ngay sau đó, thuyền trưởng của tàu (ông Trịnh Văn Hợp, sinh năm 1974, HKTT: xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đã gọi điện thông báo cho hướng dẫn viên đoàn và Giám đốc Công ty TNHH Hạ Long Biển Ngọc biết, đồng thời kêu gọi các tàu gần khu vực tham gia tìm kiếm.

Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã khẩn trương phối hợp các tàu của ngư dân đánh bắt thủy hải sản trong khu vực triển khai tìm kiếm cứu nạn. Đến 13h05’ cùng ngày đã tìm thấy thi thể ông Stephen John Scott tại vùng nước khu vực Nhà Lát cách đảo Ti Tốp khoảng 150m về phía Nam.

Theo kết quả khám nghiệm hiện trường xác định hai cổ chân nạn nhân buộc chặt bằng dây thừng nilon màu xanh, một đầu dây thừng được buộc cố định vào thanh ngang (bằng kim loại) của tạ nâng tự tạo, hai đầu là hai khối bê tông hình tròn.

Theo lời khai các thuyền viên trên tàu, quả tạ buộc vào chân ông Stephen John Scott là quả tạ nâng tự tạo bằng xi măng thường để trên sân thượng của tàu. Riêng loại dây nilon màu xanh phát hiện buộc vào chân ông Stephen John Scott, trên tàu có rất nhiều và thường xuyên sử dụng để chằng buộc trong hành trình của tàu trên vịnh.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi: toàn thân không có thương tích do tác động của ngoại lực. Kết luận pháp y xác định nạn nhân chết là do ngạt nước. Kết hợp với các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh nhận định đây là vụ chết người do nguyên nhân nạn nhân tự tử, không có dấu hiệu của tội phạm.