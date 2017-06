TPO - Ủy ban kiểm tra Thành ủy Bảo Lộc quyết định vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ xô xát ầm ĩ giữa Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Nơi xảy ra vụ cãi vã, xô xát ầm ĩ.

Ủy ban kiểm tra Thành ủy Bảo Lộc vừa công bố quyết định thành lập đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Lê Xuân Nhuận, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Bảo Lộc, Lê Văn Khoa, Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Bảo Lộc; bà Nguyễn Thị Ngọc Tố, kế toán trường Tiểu học Lê Văn Tám.

Đoàn kiểm tra sẽ làm việc trong thời gian 30 ngày.

Trước đó, ông Lê Xuân Nhuận và Lê Văn Khoa đã bị đình chỉ công tác để Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiến hành xác minh, làm rõ hành vi đánh nhau.



Như Tiền Phong đã đưa tin, chiều 16/6, tại văn phòng Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Bảo Lộc xảy ra vụ cãi vã giữa Giám đốc trung tâm Lê Xuân Nhuận và bà Nguyễn Thị Ngọc Tố (kế toán trường tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Bảo Lộc) sau đó xảy ra xô xát giữa ông Nhuận, bà Tố và ông Khoa.



Theo tường trình của ông Khoa, ông đang ngồi trong phòng làm việc thì nghe tiếng kêu cứu. Chạy đến nơi phát ra tiếng kêu thì nhìn thấy ông Nhuận đang giằng co quyết liệt với bà Tố. Khi ông can ngăn thì bất ngờ bị ông Nhuận đấm, bóp cổ, xé đứt nút áo và khóa tay phải. Vì quá đau nên ông cắn vào vai ông Nhuận để ông này thả tay mình ra.



Cuộc ẩu đả này gây ồn ào tại trụ sở làm việc . Công an phường 1, thành phố Bảo Lộc đã tiến hành lập biên bản vụ việc.

Về nguyên nhân của vụ cãi vã, xô xát, bà Tố tường tình người nào đó đã dùng sim rác gửi rất nhiều tin nhắn cho chồng bà, trong đó dựng chuyện rằng giữa bà và thầy Lê Văn Khoa (Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Bảo Lộc) có quan hệ bất chính.



Đến ngày 16/6, số điện thoại 0928 969 xxx nhắn tin đến điện thoại của bà với nội dung: “Chồng cô đã biết mối quan hệ của cô với thằng Kh” cùng một số tin nhắn khác nhục mạ, vu khống bà và thầy Khoa.



Xâu chuỗi nội dung các tin nhắn và những số điện thoại liên lạc với gia đình mình, bà Tố nghi ngờ người nhắn tin là ông Lê Xuân Nhuận, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Bảo Lộc.



Chiều cùng ngày, bà Tố đến bên ngoài phòng làm việc của ông Nhuận rồi nhắn tin trả lời vào số điện thoại 0928 969xxx. Nhìn qua cửa kính thấy ông Nhuận bấm điện thoại trả lời, bà Tố càng khẳng định ông Nhuận đã dùng mọi thủ đoạn phá hoại hạnh phúc của gia đình mình nên quyết định chạy vào lấy chiếc điện thoại này làm bằng chứng.



Nhìn thấy bà Tố, ông Nhuận vội vàng bỏ chiếc điện thoại màu đen đang cầm trên tay vào túi quần. Hai người giằng co quyết liệt. Bà Tố vừa lôi kéo ông Nhuận ra khỏi phòng làm việc để mọi người cùng chứng kiến vừa kêu cứu để mong có sự trợ giúp.



“Nghe tiếng kêu cứu, tôi liền chạy ra ngoài gọi ông bảo vệ rất to nhưng không thấy đâu. Chạy về phía có tiếng kêu cứu thì thấy ông Nhuận và cô Tố đang ôm nhau, giằng co rất quyết liệt. Tôi vừa la to “cứu người, cứu người” vừa vào can ngăn hai người ra, nhưng lúc này ông Nhuận đấm tôi mấy đấm, bóp cổ, xé đứt nút áo và bẻ tay phải của tôi. Vì quá đau, bắt buộc tôi phải cắn vào vai để ông Nhuận thả tay tôi ra…”, ông Khoa tường trình.



Theo ông Khoa và bà Tố, khi công an Phường 1 (thành phố Bảo Lộc) xuất hiện, bà Tố mới lấy được chiếc điện thoại trong túi quần của ông Nhuận.



Bà Tố đề nghị công an và các cơ quan của Thành ủy Bảo Lộc xác minh làm rõ nguyên nhân và mục đích mà ông Nhuận phát tán các tin nhắn có nội dung vu khống, hãm hại gia đình bà.