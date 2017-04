Liên quan đến vụ chìm tàu tại lễ hội Nghinh Ông Nam Hải (tỉnh Bạc Liêu), Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Bạc Liêu xác định, tàu bị nạn chạy với tốc độ khá cao là một trong những nguyên nhân dẫn đến bị chìm.

Phòng Cảnh sát đường thủy xác định, tài công Doãn Thanh Nam không đủ điều kiện điều khiển loại tàu bị nạn.

Báo cáo mới nhất của Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an tỉnh Bạc Liêu) cho biết, sáng ngày 6/4, sau khi đoàn tàu diễu hành Nghinh Ông xuất phát khoảng 100m từ cảng cá Gành Hào ra biển, thì tàu cá mang biển số BL-93322.TS (có trọng tải hơn 15 tấn, công suất máy 400CV, dài hơn 16m, đóng bằng vật liệu gỗ) do tài công Doãn Thanh Nam điều khiển chạy nhập vào đoàn tàu Nghinh Ông.Khi tàu BL-93322.TS di chuyển được một đoạn khoảng 500m thì bị lật úp trên sông Gành Hào, vị trí ngang Vàm Kênh Chà Là tại địa phận thuộc ấp 4 (thị trấn Gành Hào), cách cảng cá Gành Hào 500m và cách cửa biển khoảng 2km.Phòng Cảnh sát đường thủy xác định, tài công Doãn Thanh Nam có bằng thuyền trưởng hạng 5. Tuy nhiên, theo quy định, để đủ điều kiện điều khiển loại tàu này phải có bằng thuyền trưởng hạng 4.“Tàu bị nạn không nằm trong danh sách đoàn tàu diễu hành lễ, không được Ban tổ chức kiểm tra”, báo cáo của Phòng Cảnh sát đường thủy nêu rõ.Theo Phòng Cảnh sát đường thủy, tàu bị nạn là loại ghe cào xiêm (cào chiếc), hầm tàu chưa chở nước đá và nguyên nhiên liệu nên dễ bị nghiêng, lắc; khi di chuyển cùng đoàn, do nhiều tàu cùng chạy từ trong sông Gành Hào ra biển nên tạo nhiều luồng sóng lớn, trong khi tàu bị nạn chạy với tốc độ khá cao, vượt lên giữa 2 tàu lớn nên bị sóng của 2 tàu lớn vỗ ép; thời điểm trên tàu có nhiều người nhưng không có kinh nghiệm đi tàu biển nên dễ bị mất thăng bằng, làm tàu bị lắc và nghiêng. Đây là những nguyên nhân dẫn đến tàu bị nghiêng và lật úp.Như đã phản ánh, sáng ngày 6/4, tại lễ hội Nghinh Ông Nam Hải diễn ra ở thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu), trong quá trình tham gia vào đoàn tàu diễu hành ra biển, tàu cá BL-93322.TS do tài công Doãn Thanh Nam (35 tuổi, ngụ thị trấn Gành Hào) điều khiển, chở hơn 40 người đã bị chìm trên sông Gành Hào.Vụ tai nạn đã khiến 3 người tử vong là em Trần Tú Trân (17 tuổi), em Lê Ngọc Hân (16 tuổi) và em Lưu Thị Mỹ Duyên (19 tuổi).Liên quan đến tai nạn trên, Cơ quan điều tra Công an huyện Đông Hải cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với tài công Doãn Thanh Nam, để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.