TPO - Trước tình trạng nhiều bãi trông giữ phương tiện không thực hiện nghiêm túc quy định về giá, UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu quận, huyện, thị xã và các đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm trong việc trông giữ xe trên địa bàn.

Hà Nội kiên quyết xử lý các bãi trông giữ xe vi phạm

Theo đó, căn cứ báo cáo của Sở Tài chính về thực trạng tình hình trông giữ xe và đề xuất các giải pháp trông giữ xe trên địa bàn, UBND thành phố giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã: Thành lập Đoàn kiểm tra thường xuyên kiểm tra các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn và xử lý nghiêm theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm. Đối với các điểm trông giữ xe không phép, trái phép, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn kiên quyết giải tỏa ngay.

Đối với các điểm trông giữ xe do UBND quận, huyện, thị xã cấp phép mà vi phạm, kiên quyết thu hồi giấy phép trông giữ phương tiện đã cấp, không thực hiện cấp lại đối với các đơn vị đó.

Vào những dịp ngày lễ, ngày rằm, mùng một (Âm lịch) hoặc nơi tổ chức lễ hội phát sinh nhu cầu trông giữ xe cao đột biến: UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn phải có phương án bố trí địa điểm trông giữ xe, đảm bảo nhu cầu cho người dân và có hướng dẫn giám sát việc thực hiện đúng quy định, khuyến khích phát triển mô hình trông giữ xe miễn phí cho nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự đô thị.

Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Trưởng Công an quận, huyện, thị xã, Trưởng công an xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra các điểm trông giữ xe trên địa bàn nhất là các khu vực đông dân cư, khu vực có lễ hội... có nhu cầu gửi xe cao; không để phát sinh các điểm trông giữ xe tự phát và các điểm trông giữ xe vi phạm các quy định của Nhà nước.

Phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về trông giữ phương tiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để xảv ra tình trạng tái phạm; Đối với các điểm trông giữ xe không thuộc phạm vi phụ trách, Công an phường, xã, thị trấn có trách nhiệm đề xuất giải pháp quản lý với Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn, Chủ tịch ƯBND quận, huyện, thị xã không để xảy ra vi phạm.

Các địa bàn để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật quy định về trông giữ xe: Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, Trưởng Công an quận, huyện, thị xã có hình thức xử lý nghiêm đối với Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn, Trưởng Công an phường, xã, thị trấn và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về việc chấp hành quy định của Nhà nước quản lý trông giữ xe trên địa bàn.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải thường xuyên kiểm tra, kịp thời giải tỏa các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, trông giữ xe trái phép ... theo quy định; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai và kịp thời động viên những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt, phê phán những hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý lòng đường, hè đường...

Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Giám đốc các Bệnh viện thuộc phạm vi quản lý thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát công tác trông giữ phương tiện. Đối với những trường hợp các tổ chức, cá nhân vi phạm, Giám đốc Bệnh viện có hình thức xử lý nghiêm.

Trường hợp vẫn tái diễn tình trạng vi phạm quy định về trông giữ xe trong Bệnh viện, Giám đốc Sở Y tế có hình thức kỷ luật đối với Giám đốc Bệnh viện và báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Hiệu trưởng các trường thuộc phạm vi quản lý thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát công tác trông giữ phương tiện.

Đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm, Hiệu trưởng các trường có hình thức xử lý nghiêm. Trường hợp vẫn tái diễn tình trạng vi phạm quy định về trông giữ xe trong trường học, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có hình thức kỷ luật đối với Hiệu trưởng các trường và báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện...