TPO - Làm việc với Đoàn công tác Bộ Công Thương, Tổ hợp nhà thầu xây dựng do Doosan (Hàn Quốc) làm tổng thầu xin chịu mọi trách nhiệm liên quan đến sự cố Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, xảy ra hôm 6/3.

Bộ Công Thương cho biết, tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Công Thương cùng với lực lượng chức năng chiều 8/3, phía nhà thầu cam kết nhận trách nhiệm toàn diện với sự cố cháy nói trên. Đồng thời, phía Doosan cam kết sẽ thay thế toàn bộ thiết bị bị hư hỏng. Nếu được giao hiện trường sớm sẽ tích cực triển khai khắc phục sự cố, bảo đảm đúng tiến độ. Ngoài ra, phía Doosan cũng cam kết tích cực hợp tác với các cơ quan liên quan thực hiện đầy đủ trách nhiệm với nạn nhân sự cố, rà soát toàn bộ quy trình làm việc, quy trình giám sát tại công trường; Tổ chức họp toàn bộ nhà thầu phụ, bảo đảm thực hiện đầy đủ quy trình để bảo đảm an tòa trong quá trình thi công tiếp theo. Đồng thời Doosan khẳng định sẽ triển khai ngay các nội dung cần thiết để khắc phục hậu quả sự cố. Ông Trần Văn Lượng, Cục trưởng Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp cho biết trong ngày hôm nay, đoàn kiểm tra sẽ khẩn trương thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để có thể bàn giao hiện trường cho DMPP để tiếp tục thi công. Tuy nhiên, về phía Ban Quản lý dự án sẽ tiếp tục thu thập toàn bộ Phiếu công tác, thao tác, tài liệu liên quan, đặc biệt lưu ý những phiếu, tài liệu liên quan đến khu vực bị sự cố để tạo điều kiện thuận lợi công tác điều tra xác định nguyên nhân và biện pháp phòng tránh sự cố. Trong ngày hôm nay 9/3, Đoàn công tác sẽ tiếp tục phối hợp với Đoàn điều tra tiếp cận hiện trường sự cố. Tổ hợp nhà thầu xây dựng Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 gồm các đơn vị: Doosan, Mitsubishi, PECC2 và Pacific, do Doosan (Hàn Quốc) là Tổng thầu.