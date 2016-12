TPO - Bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp ngày; 40 năm TPHCM tự hào mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; đường dây nóng nâng cao hiệu quả thiết thực trong quản lý, điều hành; GNDP đạt 8,1%, cao nhất từ trước đến nay… đã trở thành các sự kiện nổi bật tại TPHCM trong năm 2016.

Ông Võ Văn Long thay mặt hội đồng tuyển chọn công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2016.

Sáng nay (29/12), UBND TPHCM đã tổ chức họp báo, công bố 10 sự kiện nổi bật của TPHCM năm 2016. Ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng, người phát ngôn UBND TPHCM chủ trì.

Các sự kiện nổi bật năm 2016 gồm có 3 sự kiện thuộc lĩnh vực chính trị. Lĩnh vực kinh tế có 2 sự kiện; xã hội: 2 sự kiện. Văn hoá, đô thị và đối ngoại mỗi lĩnh vực có một kiện.

10 sự kiện nổi bật gồm:

1/ Bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại TPHCM: Đây là sự kiện chính trị lớn được tổ chức thành công góp phần cho thành công chung của cuộc bầu cử cả nước.

2/ Sự kiện 40 năm - Thành phố tự hào mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh: qua 40 năm chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, TPHCM từ một thành phố với quy mô kinh tế tổng giá trị ước hơn 2,5 tỉ đồng, nay đạt hơn 1 triệu tỉ đồng, từ một thành phố còn nhiều khu nhà lụp xụp với kênh rạch phần lớn ô nhiễm nay đã di dời và tổ chức lại cuộc sống cho trên 36.000 hộ dân trên các lưu vực như Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tân Hóa - Lò Gốm, Tàu Hũ - Bến Nghé.

3/ Công bố đường dây nóng là kênh thông tin thiết thực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền thành phố: đầu năm 2016, đường dây nóng TPHCM chính thức được thiết lập, vận hành, tiếp nhận, xử lý và phản hồi các thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân trên địa bàn qua đầu số 08.88247247 tiếp nhận các thắc mắc liên quan đến thủ tục hành chính, những phát sinh trên các lĩnh vực trong đời sống sinh hoạt của người dân.

4/ Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) đạt 8,05%, cao nhất trong 5 năm gần đây: Năm 2016 tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố đạt mức tăng trưởng 8,05% với giá trị tuyệt đối là 1.037.625 tỉ đồng, hoàn thành kế hoạch năm 2016 và đạt cao nhất trong 5 năm gần đây.

5/ TPHCM đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo: Năm 2016, UBND TPHCM ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh với mục tiêu lớn đến năm 2020 thành phố có 500.000 doanh nghiệp.

6/ TPHCM thành lập Ban quản lý an toàn thực phẩm: Ban Quản lý an toàn thực phẩm hoạt động hiệu quả được kỳ vọng sẽ mang lại sự an tâm, an toàn về hoạt động kinh doanh và sản xuất thực phẩm giúp bảo vệ sức khỏe cho người dân trong bữa ăn thường ngày.

7/ Tuyên dương những tấm gương thầm lặng mà cao cả: TPHCM vẫn còn nhiều tấm gương với các việc làm rất thầm lặng, không ồn ào, ít người biết đến, nhưng đó là những hành động, việc làm ấm áp tình người, mang tính nhân văn sâu sắc. Đã có 54 gương người tốt - việc tốt, 402 tập thể và cá nhân ở các ngành, lĩnh vực được biểu dương, 138 gương thầm lặng mà cao cả được tuyên dương năm 2016.

8/ Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh: Đây là nét đẹp của văn hóa đọc và là mô hình đầu tiên trong cả nước thể hiện ý tưởng, nguyện vọng của người làm xuất bản, in ấn, phát hành về một không gian độc đáo và mới lạ, tạo địa điểm ổn định lâu dài cho việc phát triển văn hóa đọc, tạo sự gắn kết giữa sách, người làm sách và bạn đọc.

Cung cấp nước sạch TPHCM đã đạt tỷ lệ 100%.

9/ Hoàn thành cơ bản cung cấp nước sạch cho người dân thành phố: Tổng số hộ dân được cung cấp nước sạch là 1.900.772/1.900.772 hộ, đạt tỉ lệ 100%. Thành phố xác định tiếp tục triển khai thực hiện tốt chỉ tiêu trên trong thời gian tới bằng việc rà soát, xây dựng kế hoạch giải quyết cấp nước cho các hộ phát sinh mới, vận động người dân sử dụng nước sạch, phát triển mạng lưới cấp nước để thay thế cho giải pháp đồng hồ tổng, bồn chứa nước, thiết bị lọc nước hộ gia đình.

10/ Hội nghị kiều bào toàn thế giới 2016 với chủ đề “Kiều bào chung sức xây dựng TPHCM phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế”: Được tổ chức lần đầu tiên với sự tham gia của hơn 500 đại biểu kiều bào trở về từ 36 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới cùng hàng trăm ngàn người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài quan tâm, theo dõi.

Theo phó giám đốc Sở Thông tin truyền thông Võ Văn Long, từ 26 sự kiện nổi bật trên các báo, hội đồng tuyển chọn gửi đến các cơ quan báo chí trung ương và thành phố chọn lọc còn 15 sự kiện. Hội đồng tuyển chọn xem xét, chọn ra 10 sự kiện.

Ông Võ Văn Hoan cho biết Hội đồng tuyển chọn gồm 15 thành viên, hầu hết là lãnh đạo các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương.