TP - Đó là cam kết của lãnh đạo các sở ban ngành, đơn vị chức năng và UBND TPHCM tại chương trình “Lắng nghe và trao đổi” với chủ đề “Tết Đinh Dậu 2017 - An toàn, tiết kiệm, hạnh phúc” do HĐND TPHCM thực hiện diễn ra ngày 8/1.

TPHCM chuẩn bị đủ nguồn hàng an toàn, đảm bảo phục vụ người dân trong dịp Tết Đinh Dậu.

Trước những lo ngại, bất an của cử tri và lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM về an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Đinh Dậu, đặc biệt là nguồn hàng, chất lượng, giá cả…, Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Huỳnh Trang cam kết đảm bảo nguồn hàng an toàn và cân đối cung - cầu trong mọi tình huống.

Theo bà Trang, hiện nay, các đơn vị, doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường đã chuẩn bị đủ nguồn hàng thiết yếu, nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn và đủ khả năng dẫn dắt thị trường, tránh gây sốt giá trong dịp Tết. Cụ thể: Lượng thịt gia cầm bình ổn giá chiếm gần 60% thị phần; các mặt hàng thiết yếu khác như đường cát chiếm 43% thị phần, trứng gia cầm (48%), thực phẩm chế biến (hơn 38%), thịt chế biến (35%) …

“Lãnh đạo TPHCM đã chỉ đạo các điểm trông xe giữ đúng giá quy định, không tùy tiện tăng giá trong dịp Tết, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để trục lợi”. Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Đại diện Công ty Ba Huân cho biết ngoài trứng sạch, năm nay, công ty sẽ cung cấp mặt hàng thịt gà sạch ra thị trường, đảm bảo an toàn vệ sinh từ trang trại đến bàn ăn. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong dịp Tết TPHCM sẽ triển khai việc người tiêu dùng truy suất nguồn gốc rau tại 2 hợp tác xã Phú Lộc (huyện Củ Chi) và Phước An (huyện Bình Chánh) với quy mô 100 ha được chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Hiện nay, mỗi ngày hai đơn vị này cung cấp khoảng 30 tấn rau an toàn cho thị trường.

“TPHCM sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng”, bà Trang nói.

Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Lâm cho biết, TPHCM sẽ triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo đón xuân như tổ chức các đoàn công tác đi thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo. Còn Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Triệu Lệ Khánh cho biết hệ thống MTTQ các quận, huyện vận động và chăm lo cho người nghèo, những hộ nghèo, cận nghèo; các đối tượng ở Trung tâm Bảo trợ xã hội, nạn nhân chất độc da cam, văn nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn,... với tổng kinh phí trên 38 tỷ đồng.

Trong dịp Tết, lãnh đạo TPHCM tổ chức đi thăm, vận động hỗ trợ chăm lo Tết cho người dân các địa phương gặp thiên tai, bão lũ với tổng kinh phí trên 11 tỷ đồng. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TPHCM Nguyễn Văn Khải, hệ thống công đoàn các cấp đã vận động các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm tặng trên 20.000 vé xe cho công nhân về quê ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên đón tết, chuẩn bị 120.000 phần quà cho công nhân. Lần đầu tiên, các công nhân khó khăn có quê tại các vùng bão lũ được hỗ trợ 50 vé máy bay về quê đón Tết …

Anh Phạm Hồng Sơn, Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM cho biết, đã vận động được trên 6.000 vé xe dành cho thanh niên công nhân và hỗ trợ 5.000 vé xe cho sinh viên khó khăn về quê đón Tết. “Chúng tôi đã giới thiệu hơn 35.000 việc làm thêm trong dịp Tết cho thanh niên, sinh viên có nhu cầu”, ông Sơn nói.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Võ Trọng Nam, TPHCM sẽ chuẩn bị hơn 60 suất diễn nghệ thuật chuyên nghiệp để phục vụ người dân vùng sâu, vùng xa. “Những công nhân không về quê ăn Tết, thành phố sẽ đưa các đoàn nghệ thuật đến tận nơi phục vụ tại các khu có đông công nhân lưu trú, các trường, trại cai nghiện, cơ sở xã hội… nhằm phục vụ nhu cầu của người dân”, ông Nam cam kết.