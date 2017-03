TPO - Sáng ngày 11/3, UBND TPHCM đã công bố Quyết định thí điểm thành lập Ban quản lý An toàn thực phẩm TPHCM. Ban quản lý an toàn thực phẩm (BQL ATTP) - cơ quan trực thuộc UBND Thành phố và là mô hình đầu tiên của cả nước chịu trách nhiệm quản lý về ATTP, được thành lập theo thí điểm trong 3 năm của Thủ tướng Chính phủ.

BQL ATTP nhận công bố quyết định thành lập

Tham dự có ông Đinh La Thăng – Bí thư Thành ủy, ông Tất Thành Cang – Phó bí thư thường trực Thành ủy, ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TPHCM cùng lãnh đạo các sở, ban ngành trung ương, địa phương.

Ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, công tác quản lý ATTP trên địa bàn TP còn nhiều bất cập, từng đơn vị, sở nhành nếu chỉ trong thẩm quyền chuyên môn phụ trách sẽ không giải quyết triệt để. Do đó, đòi hỏi phải có cơ quan chuyên môn có đủ thẩm quyền, thống nhất một đầu mối quản lý chặt chẽ vấn đề an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, nuôi trồng đến chế biến và đưa ra thị trường phục vụ nhu cầu của người dân.

Ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại buổi lễ.

Ông Phong cho rằng, đây là mô hình thí điểm mở đường, là đi tiên phong nên sẽ có nhiều khó khăn. Do đó, để giải quyết cơ bản câu chuyện liên quan đến an toàn thực phẩm, không chỉ có mỗi sự nỗ lực của BQL ATTP là đủ mà đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân TP. “Tôi đề nghị các cơ quan chuyên môn có liên quan, UBND các quận, huyện phối hợp với BQL ATTP thực hiện nhiệm vụ được giao. UBND TP sẽ luôn theo dõi, chỉ đạo sâu sát hoạt động của BQL cũng như đảm bảo ATTP của TP” – Chủ tịch UBND TP chỉ đạo.

Trong ngày nhận công bố quyết định, Trưởng Ban quản lý ATTP Phạm Khánh Phong Lan cam kết, trong thời gian ngắn nhất, BQL sẽ khẩn trương tổ chức, nhận bàn giao cũng như sắp xếp, bổ nhiệm bộ máy nhân sự để sẵn sàng đi vào hoạt động. Trên cơ sở phát huy những kết quả, kinh nghiệm của những người đi trước đã làm từ các ngành công thương, nông nghiệp, y tế cũng như sự vào cuộc quyết liệt của các sở ban ngành, UBND quận huyện.

Bà Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng Ban quản lý ATTP cam kết đảm bảo an toàn bữa ăn người dân trong thời gian tới.

“Theo quy chế hoạt động đã xây dựng thì năm 2017, BQL sẽ tập trung vào hai nhiệm vụ chính, đó là xây và chống. Một là, chúng tôi sẽ cương quyết chống thực phẩm bẩn, bằng cách thiết lập và tăng cường hiệu quả của hệ thống thanh tra, hệ thống kiểm nghiệm hàng rào kỹ thuật cũng như quyết tâm và nỗ lực chống thực phẩm bẩn trên toàn thành phố. Thứ hai, sẽ xây dựng hệ thống thực phẩm sạch bằng cách tiếp tục nâng cao hiệu quả các chuỗi thực phẩm an toàn của vấn đề truy suất nguồn gốc thực phẩm, không chỉ là thịt heo, rau củ mà còn nhiều mặt hàng khác, cũng như phát triển những mô hình an toàn về kinh doanh thực phẩm. Đồng thời tăng cường cải cách hành chính trong việc cấp phép để không gây phiền hà cho người dân, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; tăng cường công tác truyền thông để nâng cao ý thức về ATTP cho mỗi người dân TP. Mục tiêu của BQL là làm sao để người dân TP cảm thấy an toàn và an tâm khi sử dụng thực phẩm” – bà Phong Lan khẳng định.