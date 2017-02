TP - Sau khi Cục CSGT công bố thông tin không chính xác về các tỉnh không xảy ra TNGT trong dịp Tết, mấy ngày qua, người dân Ninh Bình tiếp tục có nhiều ý kiến nghi ngờ và cung cấp nhiều bằng chứng phản bác lại thông tin từ Cục CSGT.

Đại tá Đinh Văn Ninh, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình, cho biết, đơn vị đã có văn bản báo cáo lên Văn phòng Bộ Công an đính chính lại thông tin Ninh Bình không xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) trong dịp Tết 2017. Vị trưởng phòng cho biết, tỉnh này báo cáo “trắng” TNGT dịp Tết là do “anh em báo cáo nhầm 1 ngày”.