TPO - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Quỹ Tấm lòng vàng trao tặng 500 triệu đồng giúp tỉnh Phú Yên khắc phục hậu quả lũ lụt; đồng thời biểu dương 5 giáo viên đã dũng cảm với tinh thần, trách nhiệm là “thà cô chết chứ không để trò chết”

Sáng 24/12, ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đến thăm, tặng quà người dân vùng lũ xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Thăm bà con nhân dân xã An Hiệp, huyện Tuy An (nơi chịu ảnh hưởng nặng nề từ đợt lũ quét xảy ra vừa qua), ông Bùi Văn Cường chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại của người dân sau lũ; động viên mọi người, mọi nhà, nỗ lực vượt khó sớm ổn định cuộc sống; sản xuất. Đồng thời kêu gọi các công đoàn, viên chức, người lao động trên khắp cả nước tiếp tục có sự ủng hộ đồng bào vùng lũ miền trung trong đó có Phú Yên.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cũng biểu dương tinh thần dũng cảm và trách nhiệm của những Đoàn viên Công đoàn là các giáo viên của trường Mầm non An Hiệp và trường Trung học cơ sở An Hiệp khi đã đảm bảo an toàn tính mạng cho các em học sinh trong trận lũ lịch sử ngày 13/12.

Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên trao tặng bằng khen cho 5 giáo viên có thành tích xuất sắc trong việc bảo vệ tính mạng an toàn cho các em học sinh trường Mầm non xã An Hiệp trong trận lũ quét ngày 13/12.

Để chia sẻ với những khó khăn mất mát của nhân dân tỉnh Phú Yên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Quỹ Tấm lòng vàng của Báo Lao động đã trao tặng 500 triệu đồng giúp tỉnh Phú Yên khắc phục hậu quả lũ lụt; tặng 100 suất quà cho nhân dân xã An Hiệp, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; hỗ trợ 5 triệu đồng cho 1 đoàn viên công đoàn có nhà bị sập.

Từ đầu tháng 11 đến nay, tỉnh Phú Yên đã xảy ra 2 đợt mưa lũ lớn. Tổng thiệt hại do mưa lũ ước tính gần 500 tỷ đồng; có chín người chết; hàng nghìn ngôi nhà bị ngập sâu. Các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ tỉnh hơn 8,5 tỉ đồng cùng 54.941 suất quà trị giá gần 25 tỉ đồng, giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và sản xuất.