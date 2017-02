TPO - Khi đi qua cầu Nghèn, Đ. nói bạn dừng xe rồi bất ngờ nhảy từ trên cầu xuống sông tự vẫn.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm thi thể em T.Đ

Khoảng 7h hôm nay (28/2), em T.Đ (học sinh lớp 11, trú tại khối 11, thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh) nhờ bạn chở đi học.Khi đi qua cầu Nghèn, Đức bảo bạn dừng xe rồi bất ngờ nhảy từ trên cầu xuống sông tự vẫn.Ông Trần Đình Quang, Trưởng Công an thị Trấn Nghèn cho biết, nạn nhân là học sinh lớp 11, trường THPT Nghèn, Can Lộc. Hiện lực lượng chức năng đang tìm kiếm thi thể em T.Đ.Cô Nguyễn Thị Lâm, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nghèn cho biết, sau khi nhận được thông tin, đại diện nhà trường trực tiếp ra hiện trường cùng lực lượng chức năng tìm thi thể em Đ..“Ở trường, Đ. là học sinh có học lực bình thường và chưa có biểu hiện gì khác thường”, cô Nguyễn Thị Lâm cho biết.Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ guyên nhân vụ việc.