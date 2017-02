Sáng ngày 7/2, Thiếu tá Phạm Văn Quý, Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa triệu tập 7 thanh niên liên quan đến vụ nhảy múa giữa quốc lộ 1A, gây cản trở giao thông.

Nhóm thanh niên say rượu nhảy giữa quốc lộ

Theo đó, vào ngày 5/2, tài khoản Facebook “Vũ Hòa” có đăng tải đoạn clip dài hơn 2 phút với nội dung một số thanh niên dự đám cưới ở gần quốc lộ 1A, mở nhạc to và kéo nhau ra quốc lộ nhảy múa, gây cản trở giao thông.Nhận được thông tin, Công an huyện Cẩm Xuyên đã tập trung lực lượng, nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ.Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác minh, khoảng 11h ngày 2/2, tại gia đình ông Đinh Văn P. (ở xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên) tổ chức đám cưới cho con trai. Sau khi đám cưới xong, khoảng 13h cùng ngày, một nhóm thanh niên là bạn của cô dâu chú rể đã mở nhạc to để nhảy rồi tràn ra QL1A. Sự việc diễn ra khoảng 3 phút thì công an xã đã can ngăn kịp thời.Chiều ngày 6/2, công an huyện đã phối hợp với công an xã Cẩm Trung triệu tập 7 thanh niên liên quan đến sự việc trên, tất cả đều trú tại xã Cẩm Trung.Qua làm việc, nhóm thanh niên đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và khai nhận là do uống rượu ở đám cưới và thiếu hiểu biết nên đã dẫn tới hành động trên.“Hành vi của các đối tượng trên chưa tới mức bị xử phạt hình sự vì thời gian diễn ra ngắn, chưa gây hậu quả nghiêm trọng, có thể sẽ bị xử lý hành chính theo Nghị định 167 của Chính phủ về hành vi gây rối trật tự công cộng, mức xử phạt lên đến 1 triệu đồng” – Thiếu tá Quý cho biết thêm.