Truy tìm ô tô tông 2 người nhập viện rồi bỏ trốn

Ngày 31/8, thông tin từ Thiếu tá Đặng Quyết Thắng - Đội trưởng CSGT Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn đã xảy ra vụ giao thông nghiêm trọng vào đêm khuya khiến 2 người ngồi trên xe máy bị thương nặng. Tuy nhiên, chiếc ô tô gây tai nạn, đã rời khỏi hiện trường và hiện Công an huyện Nghi Xuân đang truy tìm người điều khiển và chiếc xe gây tai nạn.

Theo đó, vào khoảng 3h ngày 30/8, anh Vinh điều khiển xe máy, chở phía sau là anh Lê Duy Lục (SN 1971), đều trú tại xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) lưu thông hướng từ TP. Hà Tĩnh về huyện Nghi Xuân. Khi xe của anh Vinh đến đường tránh Quốc lộ 1A, đoạn đường vắng vẻ thuộc địa phận xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân thì bất ngờ bị một chiếc xe ô tô đi phía sau tông vào sau đuôi xe. Cú tông mạnh đã khiến anh Vinh và anh Lê Duy Lục bị thương nặng và được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Sau khi gây tai nạn, chiếc xe ô tô đã bỏ mặc nạn nhân và rời khỏi hiện trường.

Nhận được thông tin, CSGT Công an huyện Nghi Xuân đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Sau hai ngày điều trị, do vết thương quá nặng, bị chấn thương sọ não nên anh Lê Duy Lục đang được điều trị tại phòng cấp cứu đặc biệt của Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Nghệ An. Còn anh Vinh bị thương nhẹ nên đã được về nhà để tiếp tục điều trị.

Được biết, hoàn cảnh của hai nạn nhân khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Công an huyện Nghi Xuân cũng đã mời gọi và đưa một số xe nghi vấn về trụ sở để điều tra nhưng vẫn chưa tìm ra chiếc xe gây tai nạn.

Hiện Công an huyện Nghi Xuân đang triển khai lực lượng và tổ chức truy tìm người điều khiển và chiếc xe gây tai nạn.

Cảnh Huệ