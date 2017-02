Sau khi tông chết một cán bộ kiểm lâm, tài xế xe tải đã lái xe rời khỏi hiện trường. Vụ việc đang được Công an điều tra.

Lực lượng chức năng đang điều tra một tài xế gây tai nạn làm một kiểm lâm viên tử nạn rồi bỏ chạy. (Ảnh minh họa)

Tối 20/2, Trung tá Hà Kế Xuyên – Phó trưởng Công an huyện Nam Giang (Quảng Nam), xác nhận chiều cùng ngày trên địa bàn huyện đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một cán bộ kiểm tâm tử vong.Nạn nhân là ông Lê Anh Thắng (SN 1978, trú thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam), là kiểm lâm viên công tác tại Hạt Kiểm lâm Rừng phòng hộ Nam Sông Bung.Thông theo thông tin, khoảng 16h chiều 20/2, công an xã (xã Chà Vàl, huyện Nam Giang) nhận được tin báo của người dân có vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường QL14D đoạn qua thôn Taul.Khi lực lượng chức năng đến nơi chỉ còn chiếc xe máy mang BKS 92G1-132.29 của ông Thắng nằm lại hiện trường. Nạn nhân Thắng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.Theo Công an huyện Nam Giang, ban đầu cơ quan chức năng xác định xe máy ông Thắng va chạm với một xe tải chạy ngược chiều. Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe tải đã điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Hiện Công an huyện Nam Giang đang điều tra làm rõ vụ tai nạn này.