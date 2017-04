TPO - Sau bài viết “Cà Mau rối với đàn ong lạ”, ngày 11/4, Đoàn kiểm tra liên ngành do Chi cục thú y Cà Mau chủ trì đã truy xuất nguồn gốc đàn ong tại ấp 14, xã Khánh An (U Minh).

.Ông Huỳnh Công Tấn, GĐ Cty Ubee (áo màu, đứng giữa) với đàn ong Ý đang nuôi

Đàn ong lạ là ong Ý

Chi cục phó Chi cục thú y Cà Mau - ông Quách Văn Quốc cho biết, qua hình ảnh chụp được, chuyên gia ong Đại học Cần Thơ đã giúp chúng tôi xác định hình dạng đàn ong này là ong Ý. Đồng thời, Đại học Cần Thơ tham vấn, hỗ trợ và phân tích có nên nuôi ong Ý trong rừng tràm U Minh Hạ hay không?”

Ông Quách Văn Quốc, nói: “Cty TNHH Công nghệ Ubee không có giấy phép kinh doanh, hồ sơ hợp pháp đàn ong, xuất xứ nguồn gốc… Đoàn kiểm tra lập biên bản, thu mẫu mật, con ong xét nghiệm và sẽ thực hiện các phần việc tiếp theo để xử lý”.

Ông Huỳnh Công Tấn, GĐ Cty Ubee trình Biên bản ghi nhớ giữa ông với Hội nuôi ong mật Tiền Giang, do ông Nguyễn Thanh Đáo, Phó chủ tịch Hội làm đại diện. Hội nuôi ong mật Tiền Giang hỗ trợ và giúp đỡ Cty Ubee nuôi thí điểm và phát triển ngành nuôi ong mật tại tỉnh Cà Mau.

Hội nuôi ong mật Tiền Giang hỗ trợ đàn giống Apis mellifera (ong Ý, ong ngoại) là giống ong đang được Bộ NN- PTNT khuyến khích nuôi trong toàn quốc. Ông Võ Hồng Dân là hội viên Hội nuôi ong mật Tiền Giang hỗ trợ kỹ thuật, theo dõi, hướng dẫn, chuyển nghề giai đoạn thí điểm.

Cty Ubee đã mua 270 thùng (270 đàn) tại Trại thực nghiệm Trung tâm thông tin- ứng dụng khoa học công nghệ Khánh An và 2 hộ dân thuộc địa bàn ấp 14, xã Khánh An (U Minh). Điểm đặt nuôi thực nghiệm tại Trại thực nghiệm Khánh An có văn bản Thỏa thuận hợp tác với Trung tâm thông tin- ứng dụng khoa học công nghệ- Sở KH- CN Cà Mau.

Ông Huỳnh Công Tấn thừa nhận chưa thông qua, trình báo với chính quyền xã Khánh An và huyện U Minh. “Nhưng Đoàn kiểm tra truy xuất nguồn gốc xuất xứ đàn ong Ý vượt ngoài khả năng, sẽ liên hệ với Hội nuôi ong mật Tiền Giang hỗ trợ”.

Tâm huyết người nuôi ong Ý

Những người sáng lập Cty TNHH Công nghệ Ubee cho rằng, nuôi ong ở vùng đệm, phát triển chuỗi sản phẩm du lịch sinh thái U Minh Hạ dựa vào cộng đồng là phương thức bảo vệ vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau, giảm nguy cơ cháy rừng và phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng người dân.

Ông Huỳnh Công Tấn cho biết, nhóm bạn bè thành lập Cty Ubee đều là người con Cà Mau, học cách chăn nuôi, thu hoạch, chế biến, bảo quản và sử dụng mật ong để nâng cao chất lượng chuỗi sản phẩm mật ong vùng đất U Minh Hạ. Nhưng mật ong tự nhiên sau khi thu hoạch có độ ẩm từ 23% trở lên tuỳ theo mùa vụ. Độ ẩm này không thể bảo quản mật được lâu vì các chủng loại vi sinh vật vẫn còn môi trường để lên men và phát triển.

Ông Huỳnh Công Tấn nói: “Cty Ubee vận hành quy trình hạ thuỷ phần và đã nghiên cứu chế tạo thành công máy này với khả năng hạ đô ẩm xuống dưới 18% với chi phí 3.500- 4.000 đ/ lít mật nhưng vẫn giữ được tính chất và hương vị tự nhiên của mật ong.

Kế hoạch tiến hành thu gom mật trong rừng U Minh Hạ, tách nước để phát triển thương hiệu. Việc mật ong từ nơi khác đến và bán tại huyện U Minh làm ý tưởng nâng chất lượng mật ong U Minh Hạ vị vạ lây.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Trần Văn Thức, Phó GĐ Sở NN- PTNT Cà Mau nói: “Chúng tôi đang cập nhật kết quả quản lý hoạt động nuôi ong và mua bán mật ong từ các cơ quan chức năng để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý”.