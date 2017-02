TPO - Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 23/2, thứ 5 tuần này, sẽ có một đợt không khí lạnh tràn xuống phía Bắc nước ta.

Do không khí lạnh tăng cường nên vùng núi dự kiến sẽ rét đậm. nhiệt độ thấp nhất dao động từ 7-10oC. Khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội sẽ rét đậm về đêm, nhiệt độ thấp nhất về đêm dao động từ 12-14 oC. Đợt rét dự kiến kéo dài đến đầu tuần tới.

Cũng theo ông Lê Thanh Hải, trước khi đón đợt không khí lạnh tăng cường kể trên, Hà Nội đã và đang trải qua thời kỳ “ấm đậm”. Nhiệt độ trung bình cao nhất tháng 2 tại Hà Nội là 19.9 oC. Có những thời điểm, nhiệt độ lên khá cao như tại khu vực Láng, vào hôm qua, nhiệt độ cao nhất đo được là 27,5 oC, ấm hơn so với trung bình nhiều năm tới 7,6 oC. Theo ông Hải, đây là một đợt “ấm đậm” rất hiếm gặp.