Phó Giám đốc công an thành phố phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị giao ban trực tuyến Thành ủy Hà Nội sáng 15/3, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, sau ngày đầu ra quân xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố, tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố, nhất là tại 12 quận nội thành cơ bản đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo ông Toản, tình trạng chiếm dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện đã giảm rõ rệt. Tại các tuyến phố việc sắp xế phương tiện đã gọn gàng, đúng quy định, các cửa hàng không còn bày hàng hóa ra hè phố, lòng đường, chỉ bày bán trong khuôn viên cửa hàng.

Các bục bệ, mái che, mái vảy vi phạm hành lang giao thông, gây mất mỹ quan đô thị đã được người dân và các lực lượng chức năng tháo dỡ, phá dỡ đảm bảo “đường thông, hè thoáng”.

Tuy nhiên, theo ông Toản, việc thực hiện tuyên truyền, ký cam kết ở 1 số địa bàn còn chưa đảm bảo yêu cầu, còn xảy ra tình trạng 1 số hộ dân phản ứng việc thi hành thực hiện của lực lượng chức năng. Cùng với đó, một bộ phận người dân ý thức chấp hành còn hạn chế, nhất là các tổ chức cá nhân kinh doanh hàng ăn uống, trông giữ phương tiện liên quan đến hè phố lòng đường.

“Số người này vì lợi nhuận nên vẫn cố tình vi phạm mặc dù được nhắc nhở, xử lý nhiều lần. Khi phát hiện có đoàn kiểm tra thì chấp hành, tạm dừng hoạt động, khi không có đoàn kiểm tra thì hoạt động trở lại và tiếp tục vi phạm”, ông Toản nói.

Cũng theo ông Toản, việc giải quyết các điểm vi phạm trật tự đô thị chỉ có kết quả bước đầu, chưa bền vững, nhiều điểm vi phạm chưa được giải quyết triệt để do nhiều nguyên nhân như: Cơ ở hạ tầng thành phố chưa đồng bộ trong khi nhu cầu kinh doanh buôn bán trông giữ phương tiện của người dân rất lớn, đặc biệt là trong các quận nội thành, ở các khu vực phố cổ, bệnh viện, khu vui chơi giải trí…

Bên cạnh đó, việc rà soát, hướng nghiệp cho nhân dân, bà con lao động còn chưa đáp ứng được yêu cầu, công tác tuyên truyền chưa được thực hiện thường xuyên, nguy cơ tái diễn vi phạm trật tự đô thị còn rất cao.

Về nhiệm vụ thời gian tới, thành phố yêu cầu các sở ngành liên quan tổ chức sắp xếp lại các điểm giao thông tĩnh, các khu vực kinh doanh, buôn bán, “chợ cóc, chợ tạm” đảm bảo phù hợp và hiệu quả.

Sở LĐTB&XH tổ chức rà soát, đánh giá, nghiên cứu tham mưu các chính sách ưu đãi, hỗ trợ hướng nghiệp cho người lao động hiện có nguồn thu nhập chính dựa vào việc kinh doanh chiếm dụng lòng đường, hè phố.