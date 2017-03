TPO - Văn phòng Chính phủ vừa có phiếu chuyển cho Công an TPHCM xem xét, giải quyết vụ cháu bé học sinh lớp 1 nghi bị xâm hại ở trường tiểu học L.T.V (quận Thủ Đức).

Trong phiếu chuyển số 245/PC-VPCP ngày 27/3, Văn phòng Chính phủ nhận được đơn ghi ngày 16/3 của bà T.T.M.C (quận Thủ Đức) gửi Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị chuyển hồ sơ vụ việc cháu N.T.P.N bị xâm hại đang được Công an quận Thủ Đức thụ lý lên Công an TPHCM thụ lý điều tra.

Thực hiện quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ chuyển đơn của bà T.T.M.C đến Công an TPHCM để xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 15/2, bà C (quận Thủ Đức, TP.HCM) làm đơn tố cáo đến công an về sự việc cháu N (SN 2010, học sinh lớp 1/8 trường tiểu học L.T.V., quận Thủ Đức) bị xâm hại vùng kín.

Bà C cho biết, trưa 14/2, sau khi ăn trưa xong, cháu N về lại lớp để ngủ trưa cùng các bạn. Tuy nhiên, cháu bị một người đàn ông tên là Đ. xâm hại vào vùng kín ngay tại lớp.

Đến ngày 19/3, thông tin từ đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng tham mưu, Công an TPHCM cho biết, Ban giám đốc Công an TPHCM đã có chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TPHCM) vào cuộc, phối hợp với Công an quận Thủ Đức điều tra làm rõ vụ việc.