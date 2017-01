Theo Ban quản lý đường sắt đô thị TP HCM, giá vé metro được đơn vị tư vấn đưa ra là 15.000 đồng, song quyền quyết định là của thành phố.

Giá vé metro được đơn vị tư vấn đề xuất là 15.000 đồng. Ảnh: Hữu Công

Ngày 5/1, ông Hoàng Như Cương - Phó Ban quản lý đường sắt đô thị TP HCM - cho biết, đơn vị tư vấn đưa ra giá vé tuyến metro số 1 là 15.000 đồng. Mức này được tính và cộng cùng các khoản thu ngoài vé để hình thành doanh thu dự kiến. "Tuy nhiên, tất cả chỉ là dự kiến của đơn vị tư vấn", ông Cương nói.Theo ông Cương, giá vé sẽ được tính toán để đảm bảo metro có thể hoạt động, song cũng phải xem xét để khuyến khích người dân đi metro. Thậm chí thành phố còn có các tiện ích kèm theo như phí gửi xe máy thấp, các trạm dừng của xe buýt phải thuận tiện..."Giá vé sau này sẽ có đề án do Công ty vận hành đường sắt đô thị thành phố nghiên cứu kỹ. Tuy nhiên, thẩm quyền quyết định giá vé bao nhiêu vẫn là UBND và HĐND thành phố", ông Cương nói và cho biết hành khách đi metro sẽ sử dụng thẻ từ thông minh - dự kiến có thể dùng để đi tất cả các tuyến xe buýt trên địa bàn.Trong khi đó, ông Lê Nguyễn Minh Quang - Trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị TP HCM - cho hay, sắp tới lập "Tổ đặc nhiệm" kiểm tra an toàn lao động do Chánh văn phòng Ban quản lý làm tổ trưởng. Tổ công tác này có quyền dừng thi công công trình khi phát hiện các dấu hiệu mất an toàn.Dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) có tổng vốn 2,49 tỷ USD (hơn 47.000 tỷ đồng) khởi công tháng 8/2012. Tuyến đường sắt đô thị này dài gần 20 km đi qua các quận 1, 2, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức (TP HCM) và huyện Dĩ An. Trong đó, khoảng 2,6 km đi ngầm (3 nhà ga) và hơn 17 km trên cao (11 nhà ga). Công trình dự kiến được đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2020.