Vỉa hè thành bãi đỗ xe

Hai tuyến phố Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt được thành phố Hà Nội cho thực hiện mô hình đỗ xe chéo dưới lòng đường, tuy nhiên ở đây gần như “mạnh ai, nấy trông”. Sáng 27/2, khi vừa từ phố Quang Trung rẽ sang Lý Thường Kiệt để vào Viện KSND Tối cao, lập tức nhiều chủ ô tô, xe máy đã bị một số người giới thiệu là nhân viên trông giữ xe chặn đầu, chỉ tay cho phép leo lên vỉa hè. Sau khi vào Viện KSND Tối cao giải quyết việc xong, nhiều chủ phương tiện đã bị người ở điểm trông xe này thu 50.000 đồng/ô tô mà không đưa vé và 10.000 đồng/xe máy (cao gấp 3 mức quy định). Tại các điểm trông xe khác trên vỉa hè hai tuyến phố Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo những ngày qua, chúng tôi đều ghi nhận tình trạng trông xe, thu tiền giá cao diễn ra tràn lan.

Hầu hết các điểm trông xe trên vỉa hè các tuyến phố trên đều tập trung trước trụ sở các cơ quan nhà nước. Cụ thể, như vỉa hè trước Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (số 22 - 24 Lý Thường Kiệt); Viện KSND Tối cao (số 44 Lý Thường Kiệt); Trung tâm Điều khiển Đèn tín hiệu giao thông Hà Nội (54 Trần Hưng Đạo); Bộ Tài chính (28 Trần Hưng Đạo)…

Tại nhiều tuyến phố trung tâm khác của Hà Nội như Nguyễn Thái Học, Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai, Xã Đàn, Hai Bà Trưng, Quang Trung, Trần Bình Trọng, Bà Triệu… vỉa hè cũng bị nhiều chủ điểm trông xe “phong tỏa” cả ngày lẫn đêm. Với tuyến phố Trần Bình Trọng, nhân viên điểm trông xe ở đây đã nhận và cho đỗ kín toàn bộ vỉa hè. Trên các tuyến phố cổ, vỉa hè cũng đang bị các cửa hàng buôn bán dọc hai bên đường chiếm dụng. Nhất là trên các tuyến phố xung quanh chợ Đồng Xuân, Hàng Giấy, Lương Văn Can, Hàng Bồ - Hàng Bạc, Đinh Tiên Hoàng… riêng các tuyến phố xung quanh chợ Đồng Xuân, hằng ngày vẫn có cảnh sát và trật tự phường tuần tra, tuy nhiên vỉa hè bị lấn chiếm vẫn không ai xử lý.

Xóa nhiều điểm lấn chiếm trong quý I/2017

Theo quy định của UBND thành phố Hà Nội (Quyết định số 58/2016), việc quản lý vỉa hè hiện nay được giao cho các quận, huyện. Việc trông giữ xe tại vỉa hè các tuyến phố có đủ điều kiện (mặt cắt trên 3 mét), chính quyền quận huyện chỉ được cấp phép cho trông giữ xe máy. Tuy nhiên, hiện nay ngoài các điểm trông xe máy, trên vỉa hè một số tuyến phố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm còn cấp phép cho trông giữ cả ô tô. Cụ thể, hiện vỉa hè tuyến phố Quang Trung đoạn từ phố Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi đang được quận Hoàn Kiếm cấp phép cho trông ô tô. Đây là nguyên nhân dẫn đến phố Quang Trung có vỉa hè rộng (trên 5 mét) nhưng người dân ở đây vẫn mất không gian đi bộ.

Đại diện Sở GTVT Hà Nội cho rằng, theo Quyết định 58, việc quản lý, tổ chức đảm bảo trật tự đô thị trên vỉa hè là trách nhiệm của chính quyền quận huyện.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đào Quang Tâm, Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị, UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, trừ vỉa hè tuyến phố Quang Trung được cấp phép trông giữ ô tô, các điểm khác tại các tuyến phố Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng…đều tự phát.

Chiều 27/2, PV Tiền Phong đã liên lạc với lãnh đạo 4 quận nội thành để trao đổi thông tin về thực trạng vỉa hè bị lấn chiếm và phương án xử lý. Tuy nhiên, hầu hết lãnh đạo các quận đều né tránh hoặc không muốn đề cập. Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, quận Hoàn Kiếm có 44 điểm vỉa hè bị lấn chiếm. Từ con số này quận đã đưa ra kế hoạch giải tỏa cụ thể và đặt mục tiêu từ nay đến 31/3 (quý I) phải xóa xong các điểm lấn chiếm này.

Quận Hoàn Kiếm lấy lại vỉa hè cho người đi bộ

Chiều 27/2, dọc các tuyến phố cổ như Hàng Ngang, Hàng Đào, Chả Cá, Lương Văn Can, Hàng Cân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)…đoàn công tác của công an quận Hoàn Kiếm và các phường trên địa bàn đã đồng loạt ra quân xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè. Trực tiếp có mặt và chỉ đạo lực lượng chức năng xử phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè tại tuyến phố Chả Cá, Lương Văn Can, Hàng Cân, Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, việc giành lại vỉa hè cho người đi bộ là việc làm thường xuyên của lực lượng công an. Theo ghi nhận của phóng viên, hàng chục hộ kinh doanh ngoài mặt đường lấn chiếm vỉa hè bị lập biên bản xử lý, hàng chục phương tiện bị tạm giữ chờ xử phạt.

Trường Phong