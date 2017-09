Vidifi đề nghị xử lý người gây rối tại trạm thu phí Quốc lộ 5

TPO - Liên quan đến văn bản của Vidifi gửi Tổng cục An ninh và công an địa phương vào cuộc xử lý các sự việc liên quan đến tình trạng trả tiền lẻ tại Quốc lộ 5 đang gây tranh cãi, lãnh đạo Vidifi cho hay, việc trả tiền lẻ là hợp pháp, nhưng gây mất trật tự, an toàn giao thông cần xem xét xử lý.