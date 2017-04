TP - Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an TP Đà Nẵng) có Công văn gửi Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra, xử lý thông tin liên quan việc ô nhiễm môi trường tại Bàu Lệ Sơn Nam (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) nghi do nhà máy mạ kẽm nhúng nóng của Công ty T.Đ.T (xã Điện Tiến, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) gây ra.

Theo Công an Đà Nẵng, sau khi nhận được phản ánh đơn vị đã phối hợp với phòng TN&MT huyện Hòa Vang nắm tình hình, thu thập thông tin và thông báo với Cảnh sát môi trường Quảng Nam có kế hoạch kiểm tra phân xưởng mạ kẽm nhúng nóng – Công ty T.Đ.T nghi xả nước thải ra môi trường gây cá chết. Đến ngày 12/4, nhân dân xã Hòa Tiến tiếp tục phản ánh hiện tượng cá chết hàng loạt tại địa chỉ trên, Phòng Cảnh sát môi trường tiếp tục với hợp với địa phương khảo sát hiện trường tại khu vực cánh đồng nói trên và thu 3 mẫu nước (một mẫu nước thải tại Bàu Lệ Sơn Nam, một mẫu nước tại đồng ruộng khu vực Bàu Lệ Sơn Nam (cách mẫu nước thải Bàu Lệ Sơn Nam 20m) và một mẫu nước thải tại khu vực thượng nguồn (cách nhà máy kẽm nhúng nóng 20m). Kết quả phân tích mẫu nước thải cho thấy, thông số sắt (Fe) thu tại mẫu nước Bàu Lệ Sơn Nam vượt quy chuẩn 1,18 lần; tại thượng nguồn nhà máy nhúng kẽm vượt quy chuẩn 1,56 lần. Từ kết quả phân tích mẫu nước thải trên cho thấy, thông số sắt tại vị trí lấy mẫu vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép. Phòng Cảnh sát môi trường Công an Đà Nẵng đề nghị Công an tỉnh Quảng Nam có chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý tình hình nói trên… Trước đó, như Tiền Phong đã phản ánh, cá tại bàu Lệ Sơn Nam (xã Hòa Tiến, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) cũng chết la liệt.