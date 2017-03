TPO - Sự cố vỡ đập chứa chất thải quặng của xí nghiệp thiếc Suối Bắc trên núi Lan Toong, khiến người dân trong khu vực bị ảnh hưởng bất an lo lắng.

Người dân trong khu vực ảnh hưởng sau sự cố vẫn bất an lo lắng.

Gần một tuần nay tại 3 xã bị ảnh hưởng sau sự cố vỡ hồ thải số 2 trong đập chứa chất thải quặng của Xí nghiệp thiếc Suối Bắc, trên núi Lan Toong, xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), việc khắc phục hậu quả đang được các bên liên quan khẩn trương thực hiện. Ghi nhận tại hiện trường và vùng phụ cận xã Châu Thành, máy móc, nhân lực của Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh đang ráo riết ngược xuôi để nạo vét khe suối, khơi dòng. Đoàn công tác của các đơn vị từ trung ương xuống địa phương thường xuyên tới kiểm tra. Nhưng bên cạnh đó, tâm lý người dân vẫn còn bất an, lo lắng.

Ngay khi phát hiện sự cố, ông Hồ Lê Ngọc – Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp đã chỉ đạo các ban, ngành cấp huyện cùng chủ doanh nghiệp khẩn trương khắc phục hậu quả và vấn đề trấn an tâm lý, hỗ trợ người dân. Phía Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh cũng đã hỗ trợ người dân xã Châu Quang 24 triệu đồng về việc cá chết, tương ứng 80.000 đồng/1kg cá cho 300 kg cá bị chết. Tuy nhiên, người dân 3 xã bị ảnh hưởng là Châu Thành, Châu Cường, Châu Quang vẫn bất an.

Cá nuôi của người dân bị chết chưa rõ nguyên nhân sau sự cố vỡ đập chứa chất thải quặng.

Theo tìm hiểu của P/V, việc 300 ha lúa bị ảnh hưởng, cá hạ nguồn suối Nậm Huống chết không lý do, cơ quan chức năng chưa có kết luận chính thức là nguyên do khiến người dân lo lắng. Lúa hư hại thì lương thực của người dân bị đe dọa. Nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt và ăn uống chưa có dấu hiệu ảnh hưởng, tuy nhiên, về lâu dài vẫn còn là câu hỏi.Bà Hà Thị Hồng (Trú tại bản Tiến Thành, xã Châu Thành) vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến sự việc. “Chúng tôi không biết nguyên do vì sao nước lại đục và bẩn kéo dài cả bản như thế nhưng khi nghe loa phát thanh của xã thông báo người dân không được dùng nước, không được ăn cá nuôi và bắt ở suối thì mới ngã ngửa. Nhiều người thắc mắc đi hỏi trưởng bản thì ông ấy nói đập chứa thải trên núi Lan Toong bị vỡ...”.Cuộc sống người dân trong khu vực bị ảnh hưởng đang bị xáo trộn. Họ đứng ngồi không yên khi chứng kiến nước suối Nậm Huống bị ô nhiễm. Từ lâu giờ, người dân bản luôn dùng nguồn nước này để phục vụ cho sản xuất và nước uống cho gia súc, nuôi cá.

Ông Vi Văn Thường (trú tại xã Châu Quang) nói: “Nhà tôi và cả mấy nhà xung quanh không dám thả trâu bò nữa, lỡ không chú ý mà trâu bò chạy xuống suối uống nước thì chỉ có chết. Cả nhà nhìn vào con trâu, con bò nên cứ chắc chắn là nhốt rồi đi cắt cỏ. Tuy mất công nhưng lại an toàn”. Ông Vi Văn Dung nói thêm: “Toàn bộ diện tích lúa nước đang thời kỳ đẻ nhánh, đi cào cỏ, chăm sóc cũng không dám cho nước suối Nậm Huống chảy vào ruộng. Mọi việc cứ rối tung lên, chúng tôi không biết làm thế nào chúng ổn nữa. Trưởng bản nói trên xã không cho lấy nước từ suối rồi mà”.

Việc cấp thiết mà người dân xã Châu Thành, Châu Cường, Châu Quang mong muốn nhất là Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh sớm khắc phục sự cố. Nguồn nước sạch sẽ trở lại thì họ mới an tâm. Lúa trong ruộng, cá dưới suối không biết bao giờ mới trở lại hiện trạng ban đầu.Trao đổi với Tiền Phong, Ông Nguyễn Ngọc Nam – Phó Giám đốc Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh cho biết: “Sự việc không mong muốn xảy ra, chúng tôi cũng lấy làm tiếc. Công ty đã cho xí nghiệp ngừng hoạt động, tập trung tất cả cho khắc phục. Trước khi có kết quả thì Công ty cũng chủ động hỗ trợ bằng tiền mặt để người dân yên tâm sản xuất”.