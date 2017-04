TPO - Ngày 3/4, Sở Y tế Nghệ An đã có báo cáo nhanh về tình hình ngộ độc tại Công ty TNHH điện tử BSE Việt Nam (thuộc khu công nghiệp Nam Cấm, Nghệ An) khiến cho 50 công nhân có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm phải nhập viện cấp cứu.

Bệnh viện 115 Nghệ An phải huy động hết y bác sĩ đến cấp cứu kịp thời cho công nhân.

Cụ thể, 3 giờ sau bữa ăn trưa ngày 01/4/2017 tại nhà ăn của Công ty TNHH điện tử BSE Việt Nam (do Công ty Cổ phần Brothers Việt Nam cung cấp), 50 nữ công nhân có biểu hiện ngộ độc với triệu chứng đau đầu, chóng mặt buồn nôn phải vào Bệnh viện 115 Nghệ An để sơ cứu, điều trị. Đến nay số đông trong đó cơ bản đã ổn định sức khỏe và cho ra viện, còn lại 3 công nhân (đang mang thai) vẫn tiếp tục ở lại bệnh viện để các bác sỹ tiếp tục theo dõi.

Để xác định nguyên nhân gây ngộ độc, Sở Y tế Nghệ An đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện điều tra thực tế tại bếp ăn và lấy 12 mẫu xét nghiệm, trong đó: 07 mẫu thức ăn, 02 mẫu sữa, 01 mẫu cam, 01 mẫu nước uống và 01 mẫu nước dùng chế biến thức ăn... Trung tâm Y tế dự phòng Nghệ An cũng đã tiến hành lấy 16 mẫu không khí tại 2 xưởng có công nhân ngộ độc làm việc để xét nghiệm, bao gồm các mẫu CO, CO 2 , SO 2 , NO 2 , NH 3 , H 2 SO 4 , Aceton và H 2 S.

Được biết, bữa ăn trưa của các nữ công nhân diễn ra vào lúc 11h30-12h30 ngày 01/4; gồm 2.422 suất ăn; khẩu phần ăn gồm cơm, thịt lợn, su su, cà rốt, bắp cải, đậu phụ, cam.



Do thiếu 105 suất ăn nên Công ty Cổ phần Brothers Việt Nam bổ sung bằng cách mua thêm bánh mỳ và sữa. Công ty Cổ phần Brothers Việt Nam là nhà thầu mới vừa ký hợp đồng cung cấp suất ăn cho Công ty TNHH điện tử BSE Việt Nam thay thế cho nhà thầu cũ. Bữa ăn trưa ngày 01/4/2017 là bữa ăn đầu tiên do Công ty Cổ phần Brothers Việt Nam cung cấp.

Hiện nay, Sở Y tế Nghệ An yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xét nghiệm và đưa ra kết quả chính xác nhất, sớm nhất để xác định nguyên nhân.