TPO - Thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, ở xã Cẩm Yên (Thạch Thất) có trên 100 cây xanh bị chặt hạ, trong đó có nhiều cây xanh đường kính 40 - 50cm. Cũng theo Sở Xây dựng, việc chặt hạ cây xanh với lý do đòi lại vỉa hè này thực hiện sai quy định.

Chính quyền xã Cẩm Yên không báo cáo khi chặt hạ cây xanh

Sau khi báo chí đồng loạt phản ánh việc UBND xã Cẩm Yên (Thạch Thất) chặt hạ cây xanh trong quá trình xử lý trật tự đô thị tại địa phương, ngày 23/3, Sở Xây dựng Hà Nội đã xuống hiện trường khảo sát, thống kê, làm việc với UBND huyện Thạch Thất và các đơn vị liên quan đến vụ việc nêu trên.

Kết quả ghi nhận tại hiện trường cho thấy, có tổng số 138 hố, gốc cây đã bị chặt hạ, phá bỏ. Trong đó, số gốc cây còn lại hiện trường là 103. Trong số này, cây có đường kính 30 - 50 cm là 53 gốc, trên 50 cm là 8 gốc, còn lại là cây dưới 20 cm. Số hố trống do đã dịch chuyển cây hoặc đào bỏ gốc cây là 35 hố.

Căn cứ kết quả kiểm tra hiện trường và đối chiếu với các quy định của pháp luật, Sở Xây dựng Hà Nội kết luận, việc UBND xã Cẩm Yên không thông báo mà tự ý chặt hạ và dịch chuyển các cây xanh vi phạm quy định Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND của Thành phố về việc phân cấp quản lý một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế xã hội.

Mặc dù lý do được UBND xã Cẩm Yên đưa ra là giải toả hành lang an toàn giao thông, tuy nhiên, qua khảo sát thì các cây xanh bị chặt hạ đều nằm ngoài phạm vi đường bê tông 3m. Trong hồ sơ cung cấp, UBND xã không thống kê được số lượng cây xanh ảnh hưởng đến an toàn giao thông như lý do đưa ra.

Sở Xây dựng nhận định, Ban Chỉ đạo 197 huyện Thạch Thất trong quá trình triển khai thực hiện đã thiếu sự hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện của địa phương dẫn đến việc UBND xã Cẩm Yên chặt hạ cây xanh với số lượng lớn nhưng không phát hiện, đình chỉ khiến vụ việc trở thànhđiểm nóng gây bức xúc dư luận xã hội.

Căn cứ vào những vi phạm, Sở Xây dựng kiến nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo UBND huyện Thạch Thất chỉ đạo các phòng, ban có liên quan của huyện và UBND xã Cẩm Yên xem xét, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định. Có phương án trồng thêm cây xanh ở những vị trí thích hợp. Giải quyết các bục, bệ, gốc cây còn lại gây ảnh hưởng đến an toàn giao thong và mỹ quan đô thị.

Như thông tin đã đưa, trong quá trình triển khai kế hoạch lập lại trật tự đô thị trên địa bàn xã Cẩm Yên (huyện Thạch Thất), đã có hàng trăm cây xanh bị chặt hạ với lý do ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trong đó có nhiều cây nằm ngoài hành lang và có tuổi thọ trên 10 năm.

Trao đổi với phóng viên chiều 22/3, ông Nguyễn Doãn Hoàn, Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đã nắm được thông tin hàng loạt cây xanh, thậm chí có nhiều cây cổ thụ nằm hai bên đường liên thôn đã bị chính quyền xã Cẩm Yên (Thạch Thất, Hà Nội) chặt hạ sau đợt ra quân lập lại trật tự trên vỉa hè, lòng đường.

Theo ông Hoàn, việc địa phương tiến hành chặt hạ các cây xanh ven đường liên thôn này là nhằm lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè theo chủ trương của thành phố.

Trong khi đó, một cán bộ xã Cẩm Yên cho biết, việc chặt cây là nhằm thực hiện chủ trương của thành phố về việc lập lại trật tự lòng đường thông thoáng.

“Thực tế, đường liên thôn, liên xã của chúng tôi rất hẹp trong khi các cây mà người dân trồng đều trên đất công, cạnh mép, hành lang đường, ảnh hưởng đến giao thông nên phải chặt bỏ nhằm đảm bảo an toàn", ông thông tin.

Cũng theo vị này trong quá trình chặt, ngoài các cây mới trồng, cũng có một số cây được trồng trong khoảng 10 năm trở lại đây.

Vị này cũng cho biết, xã cũng chưa có thống kê cụ thể về số lượng cây bị chặt: "Trước mắt chúng tôi mới tiến hành chặt cây còn tới đây chúng tôi sẽ tiến hành vận động các hộ dân dẹp bỏ mái che, mái vẩy, bậc lên xuống nhà gây ảnh hưởng đến giao thông. Nếu hộ nào không thực hiện sẽ giải tỏa".