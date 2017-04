TPO - Ngày 19/4 theo đơn kiến nghị và kêu oan của ông Vũ Văn Đảo, người bị khởi tố và đề nghị truy tố tội “Đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn”, hiện được tạm đình chỉ điều tra. Đoàn Công tác của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) do Luật sư Trương Xuân Tám, Ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc, Phó chủ nhiệm ĐLS BR-VT dẫn đầu đã có buổi làm việc với Viện KSND TP HCM.

Theo VKSND TPHCM, do các cơ quan tiến hành tố tụng có quan điểm khác nhau nên vụ án phải trả lại cho cơ quan điều tra để điều tra bổ sung và trưng cầu giám định lại đối với cano 12-04-02 gây tai nạn. Kết luận giám định của Bộ GTVT ngày 29/12/2016 chưa đáp ứng yêu cầu nên Cơ quan điều tra Công an TPHCM quyết định trưng cầu giám định lại. Ngày 8/2/2017 và 13/2/2017, Cơ quan điều tra Công an TPHCM đã có công văn gửi Bộ GTVT, Bộ Quốc phòng, Phòng đăng kiểm Hải quân đề nghị giải thích rõ về kết luận giám định. Hiện vụ án đang được tạm đình chỉ điều tra, sau khi có kết luận giám định sẽ tiến hành phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can để tiếp tục xử lý.

Tại Công an TP HCM, Đoàn công tác của Đoàn luật sư BR-VT xin làm việc như công văn mà họ đã gửi trước đó nhưng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM nói “không bố trí lịch làm việc theo đề nghị của Đoàn luật sư tỉnh BR-VT. Khi vụ án được phục hồi điều tra Đoàn luật sư BR-VT có quyền cử người bào chữa và bảo vệ quyền lợi cho thành viên của mình”.

Trước đó, Luật sư Vũ Văn Đảo bị khởi tố và đề nghị truy tố “Đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn” tuy nhiên Cục Đăng kiểm VN và Cục Hàng hải VN, Bộ GTVT đã xác định nguyên nhân gây ra tai nạn không phải là do phương tiện không bảo đảm an toàn, mà cano chìm do chở quá tải và thời tiết xấu. Cano này cũng đã được Phòng đăng kiểm Hải quân cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện. TAND TP HCM cũng đã 2 lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Trước đó trả lời báo chí, ông Đinh Văn Quế, nguyên chánh tòa hình sự TAND TC cho rằng: “Ngay từ khi khởi tố vụ án, Cơ quan CSĐT CA TPHCM đã phải tiến hành giám định cano gây tai nạn xem có đúng là phương tiện không bảo đảm an toàn hay không. Nhưng ở đây họ đã vội vàng khởi tố vụ án, khởi tố bắt giam 2 ông Vũ Văn Đảo và ông Đinh Văn Quyết về tội “Đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không bảo đảm an toàn”. Khi Cục Đăng kiểm VN và Cục Hàng hải VN, Bộ GTVT đã xác định nguyên nhân gây ra tai nạn không phải là do phương tiện không bảo đảm an toàn, lẽ ra phải đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can ngay nhưng vẫn gia hạn điều tra, gia hạn tạm giam. Đáng tiếc là Viện KSND TPHCM cũng đồng tình và phê chuẩn các quyết định của Cơ quan CSĐT, trong đó có quyết định để quá thời hạn mới phê chuẩn”.