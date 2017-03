TPO - Người đàn ông ở Huế dẫn 5 người có quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc vào công trình xây dựng trái phép vừa bị cơ quan chức năng phát hiện tại phường Hòa Xuân (Cẩm Lệ, Đà Nẵng) bị xử phạt hành chính hơn 6,3 triệu đồng.

Một góc công trình trái phép vừa được phát hiện tại Hòa Xuân, Cẩm Lệ TP Đà Nẵng.

Ngày 15/3, Văn phòng UBND quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết: UBND quận Cẩm Lệ đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối ông Nguyễn Công Nguyên (1987, quê quán tỉnh Thừa Thiên Huế).



Ông Nguyên được xác định là hướng dẫn viên (HDV) của Cty TNHH Việt Nam Cty TNHH overseas Travel Đà Nẵng dẫn 5 người có quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc vào công trình xây dựng trái phép vừa bị cơ quan chức năng phát hiện tại phường Hòa Xuân (Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Theo đó, ông Nguyên bị phạt số tiền 6.350.000 đồng vì vi phạm 3 hành vi, gồm: Không đeo thẻ, giấy chứng nhận; không mang theo chương trình du lịch, giấy tờ phân công nhiệm vụ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành; không có hợp đồng lao động bằng văn bản với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trong khi hành nghề.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 9/3 cơ quan chức năng địa phương nhận được phản ánh từ người dân về một dãy nhà xây dựng lén lút tại khu đất nói trên. Bên ngoài công trình được bao kín bởi một bức tường, chỉ trừ 2 lối nhỏ để ra vào.Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một dãy gồm khoảng chục căn nhà xây trái phép đang được hoàn thiện. Điều đáng nói, thời điểm kiểm tra có 5 người nước ngoài có mặt tại đây.

Theo kết quả điều tra của Công an quận Cẩm Lệ, đoàn 5 người nước ngoài gồm bà Lin LiYun (SN 1975, quốc tịch Trung Quốc), bà Huang Wen Yi (SN 1976), ông Chen Xin Hong (SN 1977), ông Lin Sheng Yu (SN 1977), ông Hsieh Chih Wel (SN 1990, cùng quốc tịch Đài Loan). Cả 5 người này do ông Nguyên làm HDV có mặt vào thời điểm đội An ninh (CA quận Cẩm Lệ) và Đội quy tắc phường Hòa Xuân tiến hành kiểm tra tại cty Việt May (số 3, Phạm Hùng, Hòa Xuân, Cẩm Lệ) và phát hiện công trình xây dựng trái phép tại đây.

Ông Nguyên thừa nhận hành nghề nhưng không đeo thẻ, giấy chứng nhận trong khi hành nghề; không mang theo chương trình du lịch, giấy tờ phân công nhiệm vụ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trong khi hành nghề; không có hợp đồng lao động bằng văn bản với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trong khi hành nghề.

Ông Nguyên cho biết dẫn 5 khách nước ngoài vào đây là để tham quan công trình đang xây dựng. Căn cứ khoản 1, điều 44, điểm b khoản 2, điểm a khoản 3 điều 44 nghị định số 158 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, Công an quận đề xuất chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với ông Nguyên.