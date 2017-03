TPO - Tòa án nhân dân tỉnh và Ban Nội chính tỉnh Gia Lai đã gửi các công văn chuyển đơn tố cáo của luật sư Võ Thị Tiết đến Tòa án nhân dân TP. Plei ku, đồng thời nhắc nhở cơ quan này phải giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Luật sư Tiết khi đang điều trị tại bệnh viện

Nữ luật sư Võ Thị Tiết tố cáo bà Nguyễn Thị Ngà-thẩm phán sơ cấp đang công tác tại tòa án nhân dân TP. Pleiku đã có hành vi vô đạo đức, vô trách nhiệm, vi phạm pháp luật về việc điều hành và thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh tại phiên tòa trong một vụ án dân sự sơ thẩm mà luật sư này tham gia với tư cách người bảo vệ quyền lợi cho bị đơn.

Như báo Tiền Phong đã đưa tin: Khi làm việc với các cơ quan chức năng, luật sư Tiết khai báo sáng ngày 20/12/2016, tham gia bảo vệ cho bị đơn Phan Đình Thiện (trú TP. Pleiku) trong một vụ án dân sự.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Ngà làm chủ tọa. Khi phiên tòa sắp bước vào phần thủ tục thì ông Thiện bị nguyên đơn Diệp Thị Khánh Cúc (trú TP. Pleiku) cùng một số người đánh thương tích nặng. Sau đó, trong thời gian chờ TAND TP Pleiku nghị án, nhóm người của bà Cúc tiếp tục đập vỡ điện thoại và đánh đập, cào cấu bà Tiết. Theo Ls Tiết thì thẩm phán Ngà biết toàn bộ sự việc nhưng đã cố tình không can thiệp. Theo tài liệu do các bệnh viện Quân y 211 (TP. Pleiku), Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) cung cấp, bệnh nhân Tiết bị giảm thị lực ở mắt phải, trái, đau đầu sau chấn thương sọ não.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã có văn bản gửi thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Pleiku, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị xem xét khởi tố vụ án theo tố cáo luật sư Tiết vì nhận thấy có dấu hiệu của các tội “cố ý gây thương tích, “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”, “gây rối trật tự công cộng”.

Tuy nhiên, làm việc với chúng tôi vào ngày 21/3/2017, luật sư Tiết cho biết, vào tháng 2/2017, công an TP. Pleiku có một lần mời bà lên lấy lời khai, vẫn chưa đi giám định thương tật. “Từ đó đến giờ đã được 3 tháng nhưng vụ việc dường như đã trôi vào quên lãng nên tôi phải làm đơn cầu cứu gửi khắp nơi mong các cấp vào cuộc giải quyết”, luật sư Tiết bức xúc nói.