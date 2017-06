TP - Ngày 29/6, ông Nguyễn Long Khánh- Phó Phòng NN&PTNT huyện Chư Pưh (Gia Lai) cho biết, vì thiệt hại kinh tế trong vụ chanh dây không quả quá lớn, người dân không đồng ý mức hỗ trợ của Cty TNHH Tuấn Đại An đưa ra.

Nông dân Nguyễn Hồng Thao (thôn Tai Pêr, xã Ia Hla) trồng 500 cây chanh dây giống thực sinh nhưng không có quả.

Theo ông Khánh, để làm rõ nội dung người dân tố cáo Cty TNHH Tuấn Đại An cung cấp giống chanh dây không quả, đơn vị đã phối hợp Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai mời các hộ dân 2 xã Ia Blứ, Ia Hla (huyện Chư Pưh) và đại diện Cty TNHH Tuấn Đại An đến làm việc. Tại đây, đại diện Cty đồng ý hỗ trợ lại cây giống Cty sản xuất, nếu người dân trồng giống bên ngoài Cty sẽ mua sản phẩm theo giá thị trường, đồng thời trợ giá thêm 1 triệu đồng/tấn trong cả chu kỳ kinh doanh. Tuy nhiên, buổi hòa giải không thành vì người dân cho rằng mức thiệt hại lớn hơn nhiều so với mức hỗ trợ mà Cty này đề nghị.

Cũng theo ông Khánh, đoàn kiểm tra yêu cầu Cty TNHH Tuấn Đại An cung cấp những giấy tờ, hồ sơ pháp lý để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ vật tư bán cho người dân nhưng Cty vẫn chưa cung cấp được dù đã quá hạn. Sắp tới, phòng NN&PTNT sẽ thống nhất báo cáo trên gửi UBND huyện để hướng dẫn người dân khởi kiện ra tòa và kiến nghị huyện chỉ đạo công an huyện xác minh, làm rõ xem vụ việc.

Trước đó, Tiền Phong đã phản ánh việc người dân 2 xã Ia Blứ, Ia Hla có hợp đồng mua giống chanh dây thực sinh (ươm từ hạt ) của Cty TNHH Tuấn Đại An để trồng. Cây phát triển tốt nhưng chỉ ra bông, không đậu quả hoặc có quả nhưng rất ít, thương lái không mua vì chất lượng kém. Ngoài ra, Cty TNHH Tuấn Đại An còn cung cấp cho người dân những chai thuốc bảo vệ thực vật không nhãn mác, và bán mỗi bao phân với giá lên tới 3 triệu đồng. Bức xúc, dân 2 xã Ia Blứ, Ia Hla viết đơn tố cáo.