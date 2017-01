Khối khí lạnh khiến nhiệt độ vùng núi Lào Cai giảm sâu, khu vực 2.900 m trở lên trên đỉnh Fansipan xuất hiện băng dày 0,5 đến 1 cm.

Lớp băng mỏng xuất hiện vào sáng sớm và tan dần khi trời có nắng. Ảnh: Minh Hải.

Ngày 8/1, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết đêm qua không khí lạnh biến tính tác động gây hiện tượng trời quang mây vào ban đêm, bức xạ nhiệt mặt đất lớn khiến nhiệt độ giảm sâu. Khu vực có độ cao 2.900 m trở lên gần đỉnh Fansipan thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, xuất hiện lớp băng dày từ 0,5 đến 1 cm.

"Lúc 7h sáng nay, nhiệt độ đo tại Trạm khí tượng Sa Pa là 7,9 độ C. Trước đó, nhiệt độ cao nhất trong ngày 7/1 ước khoảng 8-10 độ C", ông Hải nói và cho biết trưa và chiều nay, nhiệt độ Sa Pa tăng lên 17,3 độ C. Đây là lần thứ hai, Fansipan xuất hiện băng giá từ đầu mùa đông, lần đầu vào ngày 30/12/2016.

Lớp băng mỏng như tấm kính. Ảnh: Minh Hải.

Chị Vương Thị Ngọc Oanh, nhân viên Khu du lịch cáp treo Fansipan đang ở ga cáp treo cách mặt đất 3.014m cho biết nhiều du khách khá thích thú cầm những tảng băng mỏng trên tay.

"Hai ngày nay ở đây đều nắng ấm nhưng đêm qua lạnh buốt. Thời điểm này năm ngoái, trời lạnh và đỉnh Fansipan đã có tuyết", chị Oanh nói.

Băng giá xuất hiện khu vực gần đỉnh Fansipan. Ảnh: Ngọc Oanh.

Từ 9/1, đợt không khí lạnh cường độ yếu sẽ tràn xuống miền Bắc khiến nhiệt độ giảm dần. Đến 11/1, không khí lạnh mạnh hơn nên nền nhiệt giảm sâu, còn 13-14 độ ở đồng bằng, vùng núi cao dưới 9 độ. Không khí lạnh kết hợp dòng xiết gió tây trên cao sẽ gây ra đợt mưa diện rộng cho Bắc Bộ, riêng vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc mưa to. Đợt rét khả năng kéo dài một tuần, tập trung trong ba ngày 11-13/1.