TPO - Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết đang điều trị vết bỏng miễn phí cho một bệnh nhi người Lào, trú tại bản Cân, cụm Phon Xay, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào.

Thao May và người thân được các tổ chức, cá nhân thăm hỏi, động viên tại bệnh viện. Ảnh: Hoàng Lam

Cháu bé người Lào tên là Thao May (4 tuổi) vào bệnh viện cách đây hơn 1 tuần trong tình trạng bị bỏng độ hai và độ ba ở vùng mặt, tóc, bàn tay; tâm lý hoang sợ, sốt, sức khỏe rất yếu. Sau khi tiếp nhận bệnh nhi trên, bệnh viện đã huy động nhân lực, trang thiết bị y tế tốt nhất để tập trung chữa vết bỏng bằng phương pháp hiện đại, ổn định tâm lý, bồi dưỡng sức khỏe cho cháu Thao May.

Theo người thân cháu Thao May kể lại, gia đình cháu gặp hỏa hoạn thiêu rụi nhà cửa, làm Thao May bị bỏng nặng. Gia đình đưa Thao May vượt hơn 50km đường rừng núi sang Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh để chữa vết bỏng trên cơ thể. Trong thời gian điều trị, Thao May và bố mẹ đi cùng để chăm sóc đều được bệnh viện cấp cơm ăn, nước uống miễn phí. Toàn bộ chi phí điều trị Thao May cho đến khi lành vết bỏng cũng được bệnh viện miễn phí. Đến nay, vết bỏng trên khuôn mặt cháu bé đang dần bình phục, sức khỏe cháu ổn định,

Ông Hoàng Văn Chính – giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh cho biết thêm, trong những ngày qua, khi biết hoàn cảnh gia đình cháu Thao May đang gặp khó khăn, Hội chữ thập đỏ huyện Lang Chánh cùng một số nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà và hỗ trợ một số tiền cho gia đình cháu bé. Ngoài ra, nhiều năm qua, bệnh viện cũng đã điều trị miễn phí cho nhiều ca sản phụ, bệnh nhi là người Lào ở huyện Sầm Tớ có hoàn cảnh khó khăn.