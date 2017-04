TPO - Cơ quan điều tra xác định có 5 tàu hút cát từ dự án tại khu vực biển Cửa Đại đưa ra đổ tại công trình Khu đô thị mới quốc tế Đa Phước (Đà Nẵng). Tổng số lượng cát bị lấy từ khu vực biển Cửa Đại là 4.394 mét khối.

Trung tá Hồ Song Ân – Trưởng phòng PC 49, công an tỉnh Quảng Nam

Sáng 4/4, đại diện cơ quan điều tra công an tỉnh Quảng Nam và UBND tỉnh Quảng Nam có buổi làm việc với báo chí về vấn đề khai thác cát trộm tại biển Cửa Đại, Hội An.

Ông Nguyễn Hồng Quang – Chánh văn phòng, người phát ngôn UBND tỉnh Quảng Nam cho biết ngay sau khi có thông tin báo chí đăng tải về việc một số tàu lợi dụng hút cát trong dự án tại biển Cửa Đại để đưa ra Đà Nẵng, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, tổ chức mai phục điều tra.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác nhận phản ánh của báo chí là chính xác. Theo đó, số lượng cát bị hút đi từ khu vực biển Cửa Đại (khu vực triển khai dự án nạo vét luồng lạch Cửa Đại) đưa ra đổ tại khu đô thị Đa Phước (Đà Nẵng) là 4.394 m3.

Ông Nguyễn Hồng Quang – Người phát ngôn UBND tỉnh Quảng Nam thông tin với báo chí về vụ việc

5 tàu đã thực hiện việc hút cát này gồm NĐ 3168, NĐ 3169, NĐ 2926, HP 4288, HP 2872. Cả 5 tàu đều thuộc công ty Thành Đô (thuộc dự án Đầu tư xây dựng Hội An). Tại thời điểm đó, các tàu này do ông Nguyễn Hữu Thạch (SN 1986, trú 273 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) chịu trách nhiệm điều hành việc hút cát.

Người phát ngôn tỉnh Quảng Nam khẳng định tại khu vực Cửa Đại có 2 dự án thực hiện nạo vét cát gồm dự án Nạo vét khẩn cấp kè chống xâm thực bờ biển Hội An do BQL Đầu tư & Xây dựng làm chủ đầu tư và dự án Khơi thông nạo vét luồng lạch đảm bảo giao thông do BQL Dự án Đường thủy nội địa (Cục QLĐTNĐ làm chủ đầu tư). Tỉnh Quảng Nam không nhận một hồ sơ nào liên quan đến cấp phép và cũng không cấp phép cho bất kỳ dự án nào hút cát tại biển Cửa Đại ngoài 2 dự án này.

Trung tá Hồ Song Ân – Trưởng phòng Cảnh sát môi trường (PC 49), Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị lên kế hoạch lập 2 tổ công tác phối hợp với cảnh sát biển mật phục trên biển từ ngày 4/3 tuy nhiên đến thời điểm báo chí thông tin đơn vị chưa đủ cơ sở, chứng cứ để ập bắt.

Đại diện tỉnh Quảng Nam và cơ quan điều tra thông tin với báo chí về vụ việc. Ảnh H. Văn

Trung tá Ân khẳng đinh, đến thời điểm hành vi vi phạm đã rõ, hiện đơn vị đang tiếp tục điều tra cũng cố và mở rộng xem có việc cát hút tại Cửa Đại để đổ đi nơi nào khác nữa không.

Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra cũng phát hiện nhiều tàu không đat yêu cầu tham gia thực hiện dự án như tàu không đăng ký đăng kiểm, thuyền trưởng không có bằng theo quy định…

Trước thông tin này, ông Quang khẳng định “Về nguyên tắc, khi thực hiện thi công dự án thì đơn vị thi công phải có đăng ký số lượng tàu và tàu phải đảm bảo các điều kiện theo quy định. Tuy nhiên thực tế có một số tàu không đảm bảo nhưng vẫn cho hoạt động, vấn đề này có trách nhiệm của biên phòng. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng đã yêu cầu biên phòng làm rõ”.