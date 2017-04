TPO - Theo thông tin ban đầu, chiếc xe khách giường nằm lưu thông trên cao tốc bất ngờ va chạm với phần đuôi chiếc xe tải đi cùng chiều làm 1 người tử vong, nhiều người nhập viện.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 1h ngày hôm nay, 3/4, tại km 39+400 cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua địa phận xã Văn Quán (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc).



Vào thời điểm trên, chiếc xe khách giường nằm 45 chỗ BKS 24B – 006.56 do tài xế Trần Thế Anh (quê Lào Cai) chở theo khoảng 30 hành khách lưu thông theo hường Hà Nội đi Lào Cai. Khi đến khu vực trên bất ngờ va chạm vào đuôi xe tải chở cột bê tông mang BKS 29C – 417.55 kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 29R – 023.71 do tài xế Bùi Văn Hào (quê Ninh Bình) điều khiển đi cùng chiều.



Sau khi nhận được tin báo, Đội vận hành và bảo trì số 1 (Công ty vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam) đã phối hợp với công an C67, Công an huyện Lập Thạch, Công an Tỉnh Vĩnh Phúc, công an xã Tiên Lữ đảm bảo an toàn giao thông, tổ chức cấp cứu người bị tai nạn.





Vụ việc khiến Vụ tai nạn đã làm hành khách Nguyễn Thị Thanh Thủy (sinh năm 1986, ở phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chết tại chỗ.

Năm người bị thương gồm hai phụ xe ô-tô khách là: anh Nguyễn Văn Tân (sinh năm 1980 ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc), anh Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1987 ở huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) và ba hành khách trên xe là: chị Nguyễn Thị Thu Thùy (sinh năm 1995 ở phường Cốc Lếu, tỉnh Lào Cai), chị Lê Thị Lan (sinh năm 1985 ở phường Yên Minh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái), chị Phạm Thị Hải (sinh năm 1987 ở phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội).

Hiện năm người bị thương đang được cấp cứu tại hai Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ.



Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.