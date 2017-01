Trên mạng xã hội Facebook chiều ngày 8/1 lan truyền hình ảnh một người phụ nữ mặc thường phục, đầu đội mũ bảo hiểm, chân đi dép lê, điều khiển chiếc xe mô tô đặc chủng của lực lượng CSGT lưu thông trên một tuyến phố thuộc TP Hải Phòng.

Hình ảnh người phụ nữ mặc thường phục đi xe đặc chủng nhanh chóng lan truyền trên mạng (ảnh Feabook)

Ngay sau khi hình ảnh trên xuất hiện trên mạng xã hội đã gây ra nhiều bình luận trái chiều. Đa số cư dân mạng cho rằng, hình ảnh này rất phản cảm, không đúng với điều lệnh, quy định của ngành công an.

Trao đổi với PV , Đại tá Nguyễn Trọng Phượng, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, cho biết, sau khi nhận được thông tin về hình ảnh trên, phía Công an thành phố đã vào cuộc để xác minh. Tuy nhiên sau khi rà soát toàn thành phố thì không có chiếc xe nào thuộc công an có BKS như chiếc xe trong hình ảnh (chiếc xe mô tô đặc chủng trong ảnh mang BKS 16A1-8215).

Đại tá Phượng cho biết thêm: “Hình ảnh này cần phải xem lại tính xác thực vì trên thực tế với loại xe trong ảnh cùng với BKS có đầu 8… như trên thì lực lượng CSGT phải có tới 8.000 chiếc xe như vậy. Trong khi điều này là không thể vì gộp cả nước cũng không có đến số lượng xe lớn đến như thế. Và hiện Công an Hải Phòng chỉ có BKS đầu 08… cho loại xe này”.

Cũng theo Đại tá Phượng, Công an TP Hải Phòng sẽ tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc trên.